Highlights Verona-Milan, la sintesi del match di Serie A

La cronaca con gli highlights di Verona-Milan, match di Serie A disputato domenica 17 marzo allo stadio Bentegodi

Confermate le anticipazioni della vigilia sulla formazione del Milan opposto al Verona nella 29.a giornata di Serie A. Pioli schiera Okafor prima punta. Reijnders affianca Bennacer in mediana mentre Kalulu torna titolare in difesa dopo quattro mesi.

Buon primo tempo dei rossoneri che si procurano subito in avvio la prima occasione da gol con Tomori che manca la deviazione su un cross da punizione di Hernandez. Milan padrone del campo e Montipò è provvidenziale al 19′ sulla volée di Okafor diretta all’incrocio. Passano quattro minuti e tocca a Pulisic sfiorare il gol con una stoccata che si infrange sulla traversa.

Il Verona non lesina qualche ripartenza ma Maignan non corre pericoli se non in occasione di un’uscita bassa su cross di Noslin. Al 34′ sgasata di Leao che serve un assist per Okafor, anticipato a un passo dalla deviazione vincente. Il predominio rossonero viene premiato al 44′ con il gol di Hernandez. Solita discesa sulla sinistra di Theo che vince due rimpalli e batte Montipò per il vantaggio rossonero.

Nell’esultanza, l’arbitro Mariani coglie un gesto dell’esterno milanista e lo sanziona con l’ammonizione. Era diffidato Theo che salterà il prossimo match con la Fiorentina. All’intervallo, Milan meritatamente avanti 0-1.

Gol Theo Hernandezpic.twitter.com/pZNc8SJIzE — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 17, 2024

Il secondo tempo

La partita si indirizza ulteriormente dalla parte del Milan in avvio di secondo tempo quando Okafor toglie palla a Dawidowicz e si invola verso l’area scaligera, tiro dello svizzero respinto da Montipò e tap in vincente di Pulisic. Terzo gol in una settimana per Chris e 0-2 Milan.

Confortato dal doppio vantaggio, il Milan allenta il ritmo e permette al Verona di restare attaccato alla partita. Serve un guizzo ai padroni di casa per riaprirla e i gialloblu lo trovano al 65′. Pulisic manca il rinvio dal limite e viene anticipato da Noslin che scaglia un fendente di prima intenzione imparabile per Maignan. 1-2 e match riaperto.

Il Milan ha l’opportunità di richiuderla subito con Leao che, servito da Giroud, si divora il terzo gol, sparacchiando fuori solo davanti a Montipò. Il Verona ci prova ma i rossoneri si difendono con ordine e chiudono la contesa all’80’. Su cross da calcio d’angolo, la palla spiove al limite dove è appostato Chukwueze, appena entrato. Tiro al volo del nigeriano e palla all’angolo per l’1-3 che scaccia i brutti pensieri.

Gol pertama Chukwueze di Serie A bersama Milan. Penuh percaya diri 🔥pic.twitter.com/Ctd3Ha0NCj — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 17, 2024

Nel finale, il Verona continua a provarci con Maignan che compie una gran parata su Swiderski. Dopo cinque minuti, l’arbitro Mariani manda tutti negli spogliatoi. Tre punti preziosi per i rossoneri che allungano a +3 sulla Juve al secondo posto.