Milan, il vice Theo dalla Serie A: è una freccia, ma c’è anche la Juve

Il Milan ha messo nel mirino un giovane talento che può alternarsi a Theo Hernandez a partire dalla prossima stagione. Concorrenza della Juventus.

Theo Hernandez è uno dei nomi più discussi in ottica mercato del momento. Il terzino sinistro del Milan, annoverato come il migliore al mondo nel suo ruolo, è finito nel mirino di diverse big europee. Paris Saint Germain sì, ma soprattutto Bayern Monaco. E c’è anche qualche voce che vede Florentino Perez intenzionato a riportarlo a Madrid. Al momento, dunque, sono diverse le indiscrezioni sul francese, che chiaramente tengono con l’acqua alla gola tutti i tifosi rossoneri.

D’altronde, la nuova proprietà ha fatto ben capire che alla giusta offerta nessuno è incedibile, e ciò inevitabilmente fomenta la frustrazione per la potenziale cessione di lusso. Ma, secondo quanto sappiamo, il Milan non ha la minima intenzione di privarsi dell’assoluto talento della fascia di sinistra di difesa, anzi. Furlani e Moncada sono prontissimi ad avviare le discussioni per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez, il quale da l’assoluta priorità al suo Milan.

La grande sensazione è che il Diavolo non si farà scappare la sua stella, e che al contrario sia alla ricerca di una valido vice che possa finalmente affiancarlo per le prossime stagioni. Nelle ultime ore, è salito in auge un nome in particolare, di un giovane talento della Serie A.

Milan, 10 milioni per il vice Theo

Il Milan non ha mai potuto contare su valida alternativa a Theo Hernandez quando questo è stato assente. Nella maggioranza dei casi, sono sempre stati adattati calciatori (vedi Florenzi, Kalulu o Calabria). Se il Milan vorrà puntare al massimo delle ambizioni dovrà avere una rosa solida e completa in ogni suo reparto. Per questo non si può più rimandare l’acquisto di un vice Theo. Sfumato Juan Miranda, per fattori legati essenzialmente al Decreto Crescita, il Milan è piombato su un nome della Serie A, che monitora da mesi.

A darne notizia è il giornalista Nicolò Schira. Si tratta di Patrick Dorgu, terzino sinistro naturale in forza al Lecce. Parliamo di un giovanissimo, classe 2004, ma che sta dimostrando buonissime caratteristiche in questa sua prima stagione nella massima serie del calcio italiano. Per lui 25 presenze complessive in questa stagione, con 1 gol e 1 assist realizzati. Di Patrick Dorgu stupisce lo stile offensivo nonostante sia un terzino. La sua velocità è davvero notevole inoltre.

Insomma, per doti e caratteristiche potrebbe ricordare proprio un certo Theo Hernandez. Il suo contratto è ancora lungo col Lecce, in scadenza nel 2027. Per questo i pugliesi sono pronti a chiedere anche qualcosina in più ai 10 milioni di euro per lasciarlo partire in estate. Il danese, però, è anche nel mirino della Juventus. Sarà derby di mercato a giugno? È probabile, dunque non ci resta che attendere gli sviluppi.