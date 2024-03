Milan, Maignan come Leao: arriva il rinnovo

Il Milan è pronto a blindare il suo portierone con un nuovo contratto: il Corriere dello Sport fa il punto della situazione

La pausa per le nazionali è il momento giusto per affrontare il tema rinnovi, per fare un punto della situazione in vista della prossima stagione.

La priorità del Milan sarà certamente quella di acquistare un nuovo centravanti. Al di là della scelta di Olivier Giroud, ancora difronte ad un bivio (rinnovo con il Milan o futuro negli Stati Uniti), il Diavolo dovrà regalarsi un bomber che possa garantire gol per il presente e per il futuro. Così il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Joshua Zirkzee, ma sul taccuino sono presenti anche quelli di Sesko, Gimenez e Jonathan David.

Il Milan, però, dovrà capire cosa succederà con Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e un futuro tutto da scrivere.

A fare il punto della situazione stamani è il Corriere dello Sport, che scrive che l’estremo difensore francese attualmente percepisce uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione e che il Milan sarebbe pronto ad arrivare a 4,5 milioni più bonus. La richiesta di Maignan sarebbe di 6 milioni, quanto di fatto percepisce Rafa Leao, che ad oggi è il giocatore più pagato della rosa. Uno stipendio da top, dunque, per poter blindare il portiere della nazionale di Didier Deschamps

Tra offerte e sostituti

Al Milan, però, non è certo un segreto non esistono incedibili e anche Mike Maignan potrebbe fare le valigie difronte l’offerta giusta.

E il Diavolo valutare il suo estremo difensore almeno 100 milioni di euro. Chi vorrà acquistare il francese è dunque avvertito. Ad oggi le squadre che hanno mostrato maggiore interesse per Mike Maignan sono il Psg e soprattutto il Bayern Monaco, ma non si possono certo scartare dalla lista delle pretendenti le squadre inglesi, pronte a far saltare il banco ad ogni momento.

Se il Milan dovesse vendere Maignan, i 100 milioni di euro verrebbero chiaramente reinvestiti per migliorare la squadra, ma parte del budget verrebbe utilizzato chiaramente per mettere le mani su un portiere. Attenzione così al nome di Di Gregorio del Monza, finito sul taccuino di Moncada. Ma l’italiano piace anche a Inter, Juventus e Roma. Non si possono dunque escludere altri profili.