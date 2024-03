ML – Milan, si avvicina il ritorno di Pobega: quando lo rivedremo in campo

Buone notizie per quanto concerne le condizioni fisiche di Pobega: a breve tornerà a disposizione.

Sembra che presto Stefano Pioli potrà tornare ad avere a disposizione anche Tommaso Pobega, fuori da mesi per un infortunio. Si tratterebbe di un recupero importante, una soluzione in più a centrocampo.

Secondo le informazioni raccolte da MilanLive.it, il rientro è sempre più vicino. Il giocatore è ormai pronto a tornare ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo è essere convocato per Milan-Lecce del 6 aprile. Prima le sue condizioni fisiche verranno testate anche con la Primavera.

Milan, la stagione di Pobega

Pobega in questa stagione 2023/2024 ha collezionato 13 presenze, 9 in Serie A e 4 in Champions League. Si è infortunato il 17 dicembre in occasione di Milan-Monza a San Siro, era partito titolare e durante il primo tempo ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo.

Nello specifico si è trattato di una lesione del retto femorale sinistro e ha dovuto anche affrontare un intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione del tendine. I tempi di recupero erano stati stimati in circa 4 mesi, sembra che Pobega possa rientrare prima e questo è sicuramente positivo.

Con la sua fisicità, la sua bravura negli inserimenti e il suo tiro da fuori area può essere un’arma in più per Pioli nel finale di stagione. Chiaramente, lo staff del Milan eviterà forzature che potrebbero comportare rischi. Ci sarà un approccio assolutamente cauto e razionale, il centrocampista sarà convocato solamente quando sarà in condizione di poter giocare.

Come successo con altri colleghi, prima di tornare a giocare con la Prima Squadra verrà probabilmente messo alla prova con la Primavera per ritrovare un po’ di ritmo partita. Dopo mesi fuori sarà un test utile. Vedremo se il 6 aprile, in occasione di Milan-Lecce, sarà il giorno del suo ritorno effettivo.