Loftus-Cheek diventa un caso: “Dov’è la meritocrazia?”

In Inghilterra si parla di Loftus-Cheek, una decisione lascia un po’ perplessi: nel mirino: l’ex Chelsea non viene considerato abbastanza?

Uno dei colpi di mercato che stanno sicuramente avendo un ottimo rendimento al Milan è Ruben Loftus-Cheek. Un ottimo affare, considerando che tra parte fissa e bonus ha richiesto un investimento da circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista inglese finora ha totalizzato 9 gol e 2 assist in 34 presenze. Con la sua fisicità e la sua abilità negli inserimenti si è rivelato un’arma molto importante per la fase offensiva della squadra. Stefano Pioli, che inizialmente lo aveva schierato come mezzala nel 4-3-3, lo ha poi spostato nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1. Ci sono state partite nelle quali non è stato esattamente nel vivo del gioco, però poi ha trovato il modo di incidere grazie alle sue qualità.

Loftus-Cheek bene con il Milan: in Inghilterra sorge un dubbio

Nonostante il buon rendimento con la maglia del Milan, il 28enne londinese non è stato preso in considerazione da Gareth Southgate per le partite dell’Inghilterra di questa pausa nazionali. Né lui né Fikayo Tomori sono stati inseriti nella lista dei convocati del commissario tecnico.

Il giornalista James Horncastle su The Athletic ha affrontato l’argomento e ha criticato il CT inglese: “Se all’inizio della stagione Southgate poteva essere scusato, perché voleva aspettare e vedere l’impatto del 28enne al Milan, ora è molto più difficile giustificarlo. Loftus-Cheek è probabilmente nel momento di forma migliore della sua vita“.

Analizzando le prestazioni del giocatore, ha aggiunto una considerazione importante: “Perché Southgate non lo sceglie come alternativa a Jude Bellingham? Sarà perché il tecnico inglese non tiene in grande considerazione la Serie A? È un campionato che ha avuto tre squadre nelle finali UEFA della scorsa stagione e che attualmente è in testa alla classifica del coefficiente UEFA. Ha fornito all’Italia giocatori che hanno sconfitto la sua Inghilterra nella finale dello scorso Europeo e anche in semifinale di Nations League. Non può essere inferiore alla Saudi Pro League o alla Eredivisie”.

Horncastle cita il campionato saudita e quello olandese perché sono quelli in cui ha militato Jordan Henderson in questa stagione, venendo regolarmente convocato nonostante il livello non altissimo di tali leghe: “Anche se è comprensibile che Southgate continui a scegliere Henderson per la sua leadership e il suo ruolo di schermo a centrocampo e che il 18enne Mainoo sia stato promosso per sostituire il capitano dell’Ajax mentre si riprende da un infortunio, è difficile capire cos’altro debba fare Loftus-Cheek per essere in squadra. Dov’è la meritocrazia?“.

Il giornalista ha poi invitato il ct dell’Inghilterra a vedere la prestazione di Loftus-Cheek in Milan-PSG: “Ha schiacciato gli avversarsi a centrocampo. Con l’arrivo dell’estate la speranza è che Loftus-Cheek non mandi un messaggio a uno dei vecchi compagni di squadra ‘Com’è la Germania?’. Con questa forma merita di essere lì“. Vedremo se per il prossimo Europeo le cose potranno cambiare, sembra difficile.