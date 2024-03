Come sta Maignan, arriva l’annuncio di Deschamps: le ultime

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Mike Maignan. Parole rassicuranti quelle del CT della Francia. Eccole di seguito.

C’è stata una certa apprensione negli ultimi giorni per le condizioni precarie di Mike Maignan. Il portierone del Milan ha risposto alla chiamata della sua Francia, ma nella giornata di martedì e mercoledì non si è allenato insieme alla squadra. Il motivo va ritrovato nell’ultima di campionato giocata contro l’Hellas Verona, quando Magic Mike ha effettuato una magica parata, ma nel modo di schermare la palla con la gamba sinistra ha sentito tirare dietro. Di elongazione si è trattato, ma Maignan ha comunque risposto alla chiamata di Deschamps ed è partito insieme a Giroud e Theo Hernandez per la Francia.

Lo staff medico della sua Nazionale ha però voluto andarci coi piedi di piombo, e dunque permettere prima al portiere, titolare, di riposare per effettuare gli accertamenti del caso. La Francia ha due impegni in programma per questa sosta. Due amichevoli contro Germania e Cile. Il primo in programma domani sera alle ore 21.00 (Lione); il secondo fissato per martedì 26 marzo, sempre alle ore 21.00 (Marsiglia).

Si pensava che Mike Maignan non ce la facesse a disputare quantomeno il primo impegno contro i tedeschi a Lione, ma dall’ultima conferenza stampa di Didier Deschamps, le cose sembrano stare diversamente.

Annuncio cruciale del CT su Maignan.

Deschamps: “Si è allenato regolarmente”

Didier Deschamps ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Germania in programma domani sera a Lione. Il CT ha parlato senza troppi giri di parole, confermando che Mike Maignan è tornato ad allenarsi regolarmente. “Come sta Mike? Oggi Maignan si allenerà regolarmente con Alphonse Areola e Brice Samba” ha detto in conferenza Deschamps. Le sensazioni erano state positive già nella giornata di giovedì, dato che Magic Mike era tornato ad allenarsi coi compagni.

Ad ogni modo, dato il suo ritorno al lavoro a pieno regime, non è escluso che il portiere rossonero possa giocare già titolare proprio nella gara di domani contro la Germania. Un’amichevole di lusso, e in Francia confermano che con tutta probabilità ci sarà Mike Maignan a presidiare i pali della Francia dal primo minuto.