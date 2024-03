Futuro Pioli, il tecnico ha già scelto il suo futuro: spunta un’ipotesi clamorosa

Il periodo positivo del Milan ha fatto salire nuovamente le quotazioni di Pioli: il tecnico però ha le idee chiare sul suo futuro

Cambiano rapidamente gli scenari in casa Milan in questa stagione dai mille volti. Smaltita la delusione per un inizio di campionato zoppicante e per un’eliminazione cocente dalla Champions, i tifosi rossoneri sono oggi più mentalizzati che mai sul secondo posto e sulla vittoria dell’Europa League. Due traguardi che, nel racconto di questi giorni, potrebbero cambiare le sorti di Stefano Pioli. Al centro di mille polemiche, ancora una volta l’allenatore è riuscito infatti a rimettere in piedi una barca che sembrava fare acqua da tutte le parti, e oggi può ragionare sul suo futuro con serenità e nuova consapevolezza.

Se è vero che il partito dei Pioli-out è ancora vivo, le quotazioni di chi vorrebbe il tecnico lontano da Milanello il prossimo anno sono al ribasso, mentre quelle dei tifosi avversari che sarebbero contenti di accogliere Pioli sulla panchina della propria squadra sono in netta risalita.

Al di là del gioco dei ruoli e delle fazioni che si vengono a creare in ogni tifoseria, i dati di fatto sul futuro di Pioli per ora sono però solo due: il tecnico rossonero ha ancora un anno di contratto con il Milan; la società non ha manifestato, almeno ufficialmente, in nessun caso l’intenzione di anticipare la separazione dall’allenatore. Ma qual è il pensiero del diretto interessato? Sarebbe disposto a lasciare il progetto Milan per tuffarsi in una nuova avventura? La domanda è lecita, ma la risposta, arrivata da chi Pioli lo conosce bene, è molto sorprendente.

Futuro Pioli, il tecnico rossonero ha le idee chiare: sorpresa per i tifosi del Milan

A parlare della situazione relativa al futuro di Stefano Pioli è stato, in uno dei consueti video pubblicati su YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti. In un momento storico in cui la carta stampata s’interroga su cosa potrà accadere a fine stagione, il noto cronista di fede rossonera ha provato a fare chiarezza, spiegando il suo punto di vista sulla questione, basato peraltro su fonti credibili.

In queste settimane l’allenatore milanista è stato accostato a più riprese a panchine anche importanti in Italia, soprattutto quella del Napoli. A quanto sembra, però, nel suo futuro per il momento non è previsto nessun altro accostamento di colori che non sia quello tra rosso e nero.

Lo ha chiarito senza troppi giri di parole lo stesso Pellegatti: “A quanto mi dicono, il tecnico vorrebbe rimanere al Milan, o al limite restare fermo. Non sembra propenso ad accettare altre squadre italiane“. La sensazione è che l’allenatore parmigiano senta di poter dare ancora molto a questa squadra.

Il discorso non riguarda però la semplice volontà. Perché in tutti questi anni, Pioli di pressioni ne ha dovute subire moltissime, e per forza di cose al termine della stagione potrebbe decidere di lasciare spazio ad altri. Verosimilmente, dovesse questo accadere, si prenderebbe però un periodo di pausa, come fatto da altri importanti tecnici, con l’obiettivo di ricaricare le energie, studiare ancora e magari regalarsi una nuova grande avventura non in Italia, bensì all’estero.

Dovesse infatti arrivare fino in fondo in Europa League, le sue quotazioni anche sul mercato internazionale salirebbero. E mettersi alla prova con un calcio diverso potrebbe essere la ciliegina sulla torta in una carriera comunque ricca di grandissime soddisfazioni.