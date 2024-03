Reijnders come Leao: eurogol in Nazionale, è una gemma (VIDEO)

Dopo Rafa Leao, anche Tijjani Reijnders si regala un super gol con la maglia della Nazionale: che siluro per l’olandese

La Nazionale fa bene ai milanisti. Dopo Rafael Leao, autore di un gol di pregevole fattura con la maglia del Portogallo nella sfida interna contro la Svezia, anche Tijjani Reijnders si regala una splendida rete nell’amichevole tra Olanda e Scozia alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Il centrocampista del Milan in un solo colpo risponde alle critiche e infrange uno straordinario tabù, regalando una gioia a tutto il popolo oranje e anche a tanti tifosi rossoneri.

Protagonista di una stagione fin qui sorprendente, almeno per chi non lo conosceva, l’ex AZ è già da tempo uno degli idoli della tifoseria milanista. Tra gli arrivi della scorsa estate, è stato forse quello che ha impiegato meno tempo per guadagnarsi la fiducia di Pioli e di tutti i tifosi, rivelandosi un acquisto non solo utile, ma in molti casi fondamentale, soprattutto a inizio stagione.

Ormai giocatore di alto livello, grande protagonista per la causa rossonera, anche con la Nazionale dei Paesi Bassi sta finalmente riuscendo a esprimersi al meglio delle sue potenzialità, e lo ha dimostrato proprio nella serata di Amsterdam, mettendo a segno la rete che ha ‘stappato’ la partita contro gli avversari britannici.

Reijnders in gol contro la Scozia: la rete dell’olandese diventa ‘storica’

Nonostante si tratti semplicemente di un amichevole, con questo gol Reijnders è riuscito, a modo suo, a fare la storia. E lo ha fatto come meglio non avrebbe potuto, inchiodando l’estremo difensore scozzese, Angus Gunn, con un bolide da fuori area di rara bellezza e di straordinaria potenza.

Al quarantesimo minuto, un’azione sviluppata con pazienza sulla sinistra dagli uomini di Koeman sembrava non poter portare grossi pericoli alla retroguardia avversaria. D’un tratto Reijnders ha però deciso di mettersi in proprio e, dopo essersi accentrato, ha scagliato da fuori area un missile che ha terminato la propria traiettoria esattamente all’incrocio, non lasciando scampo al portiere.

what a great goal from Tijjani Reijnders for the Netherlands #Netherlands #reijnders pic.twitter.com/qpMDlLg8S5 — Kevin (@thuramhidalgo) March 22, 2024

Una rete dal grande significato per il centrocampista olandese. Non solo, infatti, è il suo primo gol con la maglia della Nazionale, ma è anche il gol che interrompe il digiuno per un ‘tulipano’ milanista. L’ultimo calciatore oranje del Milan ad aver segnato con la propria nazionale era stato infatti il centravanti Klaas-Jan Huntelaar, in un Olanda-Camerun del giugno 2010. Una rete, anche quella, importantissima, visto che valse i tre punti nel girone e la qualificazione a punteggio pieno per gli uomini allora allenati da van Marwijk.