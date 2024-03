Addio Milan, un altro attaccante in America

Il giocatore a fine stagione è pronto a fare le valigie. Lascerà l’Europa per approdare negli Stati Uniti. L’America e la MLS lo attendono

E’ destinato a lasciare l’Europa al termine della stagione. Un addio rinviato di sei mesi. A gennaio, infatti, è stato ad un passo dal volare in America per giocare in MLS. Solo un infortunio ha impedito che ciò avvenisse.

I problemi fisici di Chris Wood hanno, infatti, spinto il Nottingham Forest a tenersi Divock Origi, che durante il mercato di gennaio aveva di fatto trovato un accordo con i Los Angeles FC. Un accordo che avrebbe permesso al Milan di incassare una cifra vicina ai cinque milioni di euro e di mettere a bilancio una buona plusvalenza.

In queste settimane andrà capito se l’interesse per il belga è confermato, ma il suo futuro appare comunque in America. Impossibile una permanenza in Premier League. L’avventura al Nottingham Forest è stata fin qui parecchio deludente e difficilmente potrà cambiare entro la fine stagione.

Origi ha collezionato 17 presenze, di cui 15 in campionato e 2 in FA Cup, per un totale di 621 minuti giocati. I gol segnati? Solamente uno. Divock Origi potrebbe così essere un altro calciatore a trasferirsi negli Stati Uniti: questi d’altronde sono i giorni in cui si parla tanto di un possibile approdo nella Major League Soccer di Olivier Giroud al termine della stagione.

Il belga, contrariamente al francese, non rientra nei piani del Milan, pronto ad incassare qualcosa dalla sua cessione. In estate così dagli addii degli esuberi, il Diavolo è pronto a racimolare un buon tesoretto.

Tesoretto belga

La cifra più importante arriverà chiaramente da Charles De Ketelaere, dal quale il Milan è pronto ad incassare una somma sui 23/26 milioni di euro dall’Atalanta. I bergamaschi, infatti, sono intenzionati a continuare a puntare sul talento ex Club Brugge.

Altri soldi arriveranno anche dall’addio a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers, che al Bologna sta facendo davvero bene. I rossoblu sono così pronti a versare nelle casse del club rossonero i dieci milioni di euro che servono per il riscatto. Chi tornerà alla base e sarà complicato da piazzare sul mercato è invece Ballo-Toure che sta deludendo al Fulham con cui ha collezionato solamente sette presenze, di cui cinque in campionato e due in FA Cup