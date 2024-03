Milan, futuro Maignan: dal sostituto al rinnovo da top

Continua a far discutere il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: il punto della situazione

E’ davvero tutto da scrivere il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto ancora lungo, che scadrà il 30 giugno 2026. Serve però fare chiarezza nei prossimi mesi per capire quale sia la situazione migliore da prende per l’avvenire.

Oggi il numero uno della Nazionale di Didier Deschamps percepisce 2,8 milioni di euro netti a stagione. L’idea del Diavolo  è quella di mettere sul tavolo un contratto a cifre raddoppiate, avvicinandosi così a quanto guadagna attualmente Rafa Leao. E’ evidente che l’abolizione del Decreto Crescita non sta favorendo la trattativa, ma la dirigenza del Milan ha dimostrato di aver alzato l’asticella rispetto al periodo in cui ha perso a zero Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie. La prova è certamente il rinnovo d Rafa Leao, che in molti davano per impossibile. Alla fine grazie alla volontà del calciatore e a quella forte del Diavolo, l’accordo è stato raggiunto.

Le contrattazioni, dunque, con Maignan andranno avanti, senza farsi prendere dall’ansia.  Il rischio che in estate faccia le valigie chiaramente esiste, ma servirà l’offerta giusta per la separazione. Servirà una proposta da 100 milioni per far vacillare il club rossonero. Al Milan, d’altronde, nessuno è incedibile, come ha dimostrato la cessione in estate di Sandro Tonali, ma i soldi incassati sono stati reinvestiti. E’ ciò che accadrebbe anche questa volta se Maignan dovesse fare le valigie per davvero. Bayern Monaco, che sta cercando l’erede di Neuer, e il Chelsea sono dunque avvertiti.

Caccia al sostituto

Con l’addio del portiere francese, il Milan sarebbe chiamato a mettere le mani su un nuovo estremo difensore e negli ultimi giorni si è sempre più parlato della possibilità di acquistare Di Gregorio del Monza, che piace anche a Inter, Napoli e Roma.

Ma attenzione, chiaramente, ad altri nomi, che risultano sul taccuino del Diavolo. In Italia, d’altronde, di portieri di alto livello non ne mancano e chissà che il Milan non decida di investire su chi sta facendo davvero tanto bene, come Carnesecchi. La valutazione che ne fa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alta, oltre i 30 milioni di euro, ma il futuro è indubbiamente dalla sua parte. Attenzione, infine, anche a Caprile e Meret.