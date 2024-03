Maignan in bilico: Pioli dice sì al sostituto

Il futuro di Mike Maignan è tutto da scrivere e i rossoneri non possono far altro che guardarsi attorno. Serve chiaramente una super offerta per far partire il francese

Le dichiarazioni di Giorgio Furlani, rilasciate a La Gazzetta dello Sport, di certo non hanno tranquillizzato i tifosi del Milan, che hanno paura di perdere Mike Maignan.

Il portiere francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e senza un accordo nelle prossime settimane non è da escludere un addio in estate. Servirà chiaramente una proposta indecente, superiore agli ottanta milioni di euro, ma Bayern Monaco e Chelsea potrebbero pensare davvero di mettere sul piatto i soldi richiesti.

Nel frattempo vanno avanti le contrattazioni, con il Diavolo che non ha intenzione di superare il ‘tetto Leao’, vale a dire i sette milioni di euro netti, con i bonus, percepiti dal portoghese dopo l’ultimo rinnovo di contratto. Il rischio che faccia le valigie è dunque evidente.

Il Milan dunque si sta guardando attorno alla ricerca del giusto sostituto. Investire all’estero rispetto alle passate stagioni non ha più gli stessi vantaggio, dopo l’abolizione del Decreto Crescita. Acquistare in Italia o fuori non farà dunque differenza.

Attenzione così ad un profilo caro, ma che piace davvero parecchio dalle parti di Milanello. Stiamo parlando di Marco Carnesecchi, diventato titolare dell’Atalanta e adesso nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti. Il giovane azzurro classe 2000 ha una valutazione che è schizzata alle stelle e per strapparlo ai bergamaschi potrebbero servire 30/40 milioni di euro. L’investimento, chiaramente, sarebbe garantito e avrebbe l’approvazione totale di Stefano Pioli. Per il tecnico di Parma, Carnesecchi è infatti uno dei migliori estremi difensori in circolazione.

Milan, caccia al dopo Maignan: non solo Carnesecchi

I nomi di portieri sul taccuino del Diavolo sono davvero tanti e guardando in Italia non si può non nominare Di Gregorio. I rapporti con il Monza d’altronde sono ottimi, anche se il calciatore a diverse squadre.

Su di lui, infatti, ci sono Inter, Roma e Napoli. Proprio in casa degli azzurri può essere in esubero un estremo difensore: uno tra Meret e Caprile potrebbe così fare le valigie e chissà che il Milan non decida di farci un pensierino. Guardando all’estero, invece, il nome cerchiato in rosso è quello di Giorgi Mamardashvili, georgiano che gioca al Valencia