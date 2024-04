Primavera, Camarda non si ferma più: il suo gol stende la Juve (VIDEO)

Ancora decisivo e implacabile Francesco Camarda. Il baby bomber del Milan ha segnato ancora con la maglia della Primavera.

La 27.a giornata del campionato Primavera ha visto sfidarsi due big del nostro calcio. Ovvero la Juventus ed il Milan, oggi avversarie dirette nel match mattutino disputatosi al J-Center. La gara è stata vinta da un ottimo Milan, capace di superare i rivali di misura e risollevarsi dopo un periodo di magra in campionato.

A decidere l’incontro, come spesso accade, una prodezza del baby prodigio rossonero. Francesco Camarda ha lasciato ancora una volta il segno. Il 16enne centravanti milanese stavolta non ha realizzato un gol spettacolare ed esteticamente incredibile, come accaduto invece in altre occasioni. Ma si è ‘limitato’ ad una rete da attaccante provetto.

Sugli sviluppi di un corner per il Milan, al 15′ minuto del primo tempo, Camarda ha raccolto sul secondo palo la sponda del compagno di reparto Sia, colpendo di testa indisturbato. Gol dell’1-0 che risulterà decisivo per il trionfo in trasferta dei giovani rossoneri.

Francesco Camarda opens the score for the Primavera vs Juventus U19 after a great Cornerpic.twitter.com/esp2yVanTa — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) April 1, 2024

Per Camarda si tratta del gol numero 7 in stagione, numeri sempre in crescita per un ragazzo considerato da tutti un enfant prodige del calcio italiano. Un bravo però anche al portiere francese Noah Raveyre, che si è esibito nel secondo tempo in alcuni interventi ed uscite degne di un numero 1 di ottimo livello. Il Milan sale a quota 43 punti in classifica.