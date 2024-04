De Ketelaere, arriva l’annuncio ufficiale: “Fin dal primo giorno”

Charles De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta è tornato a brillare: arriva l’annuncio ufficiale sul suo futuro

Sei gol e sei assist in 26 giornate di campionato, è già arrivato a quota 10 in stagione comprese Europa League e Coppa Italia. Charles De Ketelaere a Bergamo sta vivendo una vera e propria rinascita dopo l’anno buio al Milan nella scorsa stagione.

Il trequartista belga, nella scorsa stagione, ha collezionato 32 presenze in Serie A con zero gol all’attivo: 40 le gare disputate coppe comprese senza neppure un sussulto. Da qui la decisione dei rossoneri di cederlo in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta.

E la cura Gasperini, come spesso accade, è stata preziosa per il 23enne. L’allenatore di Grugliasco ha fin da subito puntato sul ragazzo belga, schierandolo dietro le punte ma anche come seconda punta o falso nueve. D’altronde la duttilità tattica dell’ex Bruges è stata una chiave fondamentale per il cammino degli orobici in questa stagione.

De Ketelaere è tornato a splendere come accadeva in Belgio e lo stesso calciatore ha ammesso come un ruolo fondamentale nella sua rinascita l’abbia avuto Gasperini, bravo a dargli fiducia fin da subito.

De Ketelaere, le parole di Percassi sul riscatto da parte dell’Atalanta

Il trequartista belga, al momento infortunato, ha convinto tutti a Bergamo. E l’amministratore delegato del club Luca Percassi, ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina ed Atalanta, si è così espresso su De Ketelaere.

“Ha avuto un impatto ottimo sia dal punto di vista umano che calcistico fin dal primo giorno” ha ammesso il dirigente bergamasco che ha spiegato come “ne parleremo più avanti, non è questo il momento delle scelte“. Il dirigente ha comunque ammesso come l’Atalanta sia “contenta di quanto abbia dimostrato finora“.

De Ketelaere, la scorsa estate, è stato acquistato dal club nerazzurro con la formula del prestito oneroso, con tre milioni di euro versati nella case del club di via Aldo Rossi. In caso di riscatto, già pattuita la cifra con il Milan. L’Atalanta dovrà versare 22 milioni di euro.

Una cifra che sicuramente il club orobico avrà a disposizione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Al momento i bergamaschi sono sesti in classifica a quota 50, due lunghezze dalla Roma quinta – potrebbe bastare quella posizione visto il Ranking Uefa dell’Italia che garantisce al momento una squadra in più nella competizione europea più importante per club – ma con una gara da recuperare.