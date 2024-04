Milan, bomber a sorpresa: costa solo 15 milioni e ha già segnato 27 gol

Un bomber da 27 reti in stagione per il Milan come sostituto di Giroud: costa appena 15 milioni, è un vero affare

Un attaccante, ad ogni costo. Stavolta il Milan non può più tirarsi indietro: acquistare un centravanti è la priorità assoluta perché Olivier Giroud, l’uomo della provvidenza, sta per salutare. L’attaccante francese, nonostante i 37 anni di età, continua ad essere decisivo per il club rossonero.

Ben 12 i gol ed otto gli assist in questo campionato di Serie A in 27 presenze, sono 14 le reti in stagione se consideriamo anche Champions ed Europa League. Un bottino non indifferente per il bomber che ha all’attivo 122 presenze in rossonero con 46 reti e 20 assist fin qui.

La scorsa estate la dirigenza rossonera ha provato ad “alleggerire” il peso dell’attacco rossonero dalle spalle di Giroud: dal mercato sono arrivati Jovic – dalla Fiorentina l’ultimo giorno della campagna trasferimenti – ed Okafor, giovane di belle speranze ma talentuoso per giocare con il Milan, pagato 20 milioni dal Salisburgo.

Ebbene, solo cinque i gol (tutti tra dicembre e febbraio) per l’ex Real Madrid in 19 presenze in Serie A, otto totali comprese Europa League e Coppa Italia, altrettanti per l’ex Salisburgo in 22 gare. Insomma, non un bottino tale per poter indossare la maglia da titolare del Milan.

Milan, Pavlidis in uscita dall’AZ Alkmaar: rendimento da top player

La dirigenza sta quindi scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto. Il sogno è sempre Joshua Zirkzee, l’olandese del Bologna che è esploso quest’anno alla corte di Thiago Motta. Ben 40 milioni di valutazione ed una folta concorrenza, però, per il centravanti Orange sempre più difficile da acquistare.

Ecco perché gli uomini mercato rossoneri vagliano anche altre piste: una su tutte conduce allo Sporting Lisbona, lì dove c’è lo svedese Gyokeres capace di 22 gol e 10 assist in 25 gare di campionato e cinque reti in nove match di Europa League. Su di lui lavora Zlatan Ibrahimovic in persona, braccio destro di Cardinale nonché idolo proprio del centravanti del club lusitano.

In Olanda, però, c’è un bomber che sta decisamente attirando l’attenzione dei club di mezza Europa. Si tratta del greco Vangelis Pavlidis, classe ’98. Con la maglia dell’Az Alkmaar ha fin qui realizzato 24 reti e due assist in Eredivisie a cui vanno aggiunti tre gol in Conference League.

A fine stagione lascerà con ogni probabilità l’Olanda e sono già otto i club che l’hanno messo nel mirino. Il prezzo è d’altronde più che abbordabile: complice un contratto in scadenza nel 2025, si può acquistare per circa 15-18 milioni di euro. Un vero affare per tutti i club.