Milan, c’è il sì di Zirkzee: l’offerta è pronta, i dettagli

Svolta possibile sull’arrivo dell’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. La Gazzetta dello Sport di oggi non ha dubbi: il bomber ha detto sì

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti. Il nome di Joshua Zirkzee è da tempo in cima alla lista dei desideri del Diavolo, intenzionato all’affondo per convincere il Bologna.

I rossoneri sono chiamati a trovare l’erede di Olivier Giroud, che a fine stagione potrebbe volare negli Stati Uniti, per vestire la maglia dei Los Angeles FC e giocare in Major League Soccer. A prescindere dal futuro del francese, però, il Milan è da tempo deciso ad acquistare un giovane a cui affidare le chiavi dell’attacco e Zirkzee ormai da qualche mese è balzato in cima alle preferenze.

Stamani La Gazzetta dello Sport scrive a tutta pagina: Zirkzee, sì al Milan. Un titolo alquanto eloquente, che fa sognare i tifosi e che non sembra lasciare davvero alcun dubbio.

La preferenza dell’olandese, d’altronde, è quella di rimanere a giocare in Italia e il Milan è indubbiamente la squadra candidata numero uno a prenderlo. Il Bologna chiede tanti soldi: il metro di valutazione, infatti, è dettato dalla cessione di Hojlund per 70 milioni di euro da parte dell’Atalanta, la scorsa estate.

E’ ipotizzabile, però, che il Milan possa convincere i rossoblu mettendo sul piatto cinquanta milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, valutato dieci milioni, che tanto bene sta facendo con Thiago Motta.

Meglio la Serie A

Un accordo, dunque, appare possibile: la disponibilità economica del Diavolo c’è così come le carte giuste da giocarsi per il sì definitivo.

La buona notizia è legata anche dal fatto che Zirkzee in Germania non vuole tornare: i tedeschi lo riporterebbero in Bundesliga con 40 milioni, ma la concorrenza di Kane e Tel non è proprio il massimo per un calciatore che ha la necessità di giocare con continuità per esplodere definitivamente.

Come ampiamente detto, così, l’insidia maggiore per il Milan è rappresentata dalla Premier League. C’è dunque da fare i conti con il possibile interesse da parte del Manchester United e dell‘Arsenal, che potrebbero fare saltare il banco in ogni momento.

Sullo sfondo restano così tutti gli altri nomi: da Sesko a David, passando per Gimenez e Guirassy.