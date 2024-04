Il Milan rinuncia, salta il colpo a zero: irrompe il Brighton

Una “vecchia” idea di mercato del club rossonero è ora nella lista del Brighton, che potrebbe finalizzare l’operazione.

Nelle ultime sessioni del calciomercato il Milan non ha preso un vice di Theo Hernandez, nonostante sembrasse un acquisto scontato. La prossima estate verrà posto rimedio, anche se bisognerà prima capire se il francese resterà (con rinnovo) oppure se verrà venduto.

Uno dei nomi che erano stati spesso accostati al club rossonero era Juan Miranda. C’era stato un tentativo di comprarlo la scorsa estate, quando fu proposto al Real Betis uno scambio con Alexis Saelemaekers che poi non si è realizzato. Ci sono state anche delle riflessioni per il mercato invernale, quando lo spagnolo poteva essere acquistato per 4-5 milioni di euro, ma la società ha preferito non fare questo investimento.

Juan Miranda, niente Milan e niente Serie A?

Miranda ha un contratto che scade a giugno 2024 e non rinnoverà con il Betis, cambierà squadra a “parametro zero”. Il Milan non sembra essere più interessato al suo ingaggio, l’ex Barcellona giocherà con un’altra maglia e forse non lo vedremmo neppure in Italia.

Tuttomercatoweb scrive che Miranda era stato davvero vicino al Milan, con il quale in autunno aveva anche concordato la firma di un contratto di cinque anni. L’intesa avrebbe dovuto essere formalizzata nell’anno nuovo, però poi i piani del club rossonero sono cambiati e il giocatore è uscito dalla lista degli obiettivi. Salvo colpi di scena, non lo vedremo a Milanello nella stagione 2024/2025.

TMW scrive che nelle ultime settimane Benfica e Ajax hanno chiesto informazioni, così come il Brighton di Roberto De Zerbi. A proposito di quest’ultimo, bisognerà vedere se rimarrà alla guida della sua attuale squadra o se cambierà aria. Recentemente ha dichiarato che non c’è accordo sul rinnovo del contratto, pertanto non si può escludere una sua partenza.

RDZ ha un contratto che prevede una clausola di risoluzione da circa 13 milioni di euro, non è semplice strapparlo al Brighton. Forse uno sconto è trattabile, però ci sarà comunque da pagare una somma per liberarlo. Era stato accostato pure al Milan, ma ultimamente la posizione di Stefano Pioli sembra essersi rafforzata e comunque appare difficile pensare che il club rossonero spenda diversi soldi per assicurarsi un allenatore.