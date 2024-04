Milan, proposto il talento made in USA: “Pronto al salto di qualità”

Opzione di prospettiva per il Milan che arriva da oltre oceano. Questo talento potrebbe fare al caso dei rossoneri in futuro.

Il calcio negli Stati Uniti sta crescendo sempre di più, diventando quasi uno degli sport più amati e seguiti. Il tutto grazie al grande lavoro della MLS, la massima lega calcistica americana, che sta sviluppando numerosi talenti e sta portando dall’Europa importanti fuoriclasse del calibro di Leo Messi.

Non è un caso se i migliori calciatori made in USA ormai giocano nei top club europei e vengono definiti come dei veri e propri talenti internazionali. Basti pensare al Milan, che nelle proprie fila ha già due elementi facenti parte della Nazionale maggiore statunitense, come Christian Pulisic e Yunus Musah.

Non solo i due calciatori appena citati. Il numero di statunitensi nelle fila rossonere potrebbe aumentare, anche grazie all’avallo della proprietà americana RedBird Capital. Un giovane talento, di cui si parla un gran bene, sarebbe finito nel mirino del Milan ed è stato anche consigliato da chi se ne intende particolarmente.

Renkel è sicuro: il giovane attaccante pronto per il Milan

Un suggerimento, che sa anche di indiscrezione di mercato, lanciato da Flavian Renkel. Il giornalista statunitense, esperto di calcio oltre oceano, ha risposto alle domande di Milan News 24, parlando di questo giovane talento di cui si parla un gran bene dalle sue parti.

Alla domanda su un possibile nuovo innesto made in USA per il Milan che verrà, Renkel ha fatto il nome di Cade Cowell. Ovvero l’esterno d’attacco statunitense che però gioca in Messico, con la maglia del Chivas, dopo essere cresciuto in patria nelle fila dei San Jose Earthquakes.

Classe 2003, tecnica da vendere, Cowell è stato indicato da Renkel come un futuro crack per l’Europa: “Cade Cowell è attualmente al Chivas. Posso facilmente vederlo nei prossimi anni in Europa. Direi che la sua traiettoria sarà ascendente e che presto farà il salto di qualità”. Una opzione intrigante per il Milan, che andrebbe così ad arricchire la platea di americani all’interno della propria rosa.

Non propriamente un goleador, bensì un calciatore tecnico che partecipa da protagonista alla manovra offensiva. Cowell ha anche già collezionato 8 gettoni con la nazionale maggiore degli Stati Uniti e punterà ad essere protagonista nei prossimi Mondiali del 2026, che si disputeranno in parte anche negli USA.