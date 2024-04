Milan, scelto il vice-Theo: affare da 10 milioni

Il Milan ha messo nel mirino per la prossima estate un altro terzino sinistro, ideale per diventare l’alternativa a Theo Hernandez.

Nella sessione invernale 2024 il Milan era chiamato a colmare alcune lacune della propria rosa, per lo più dovute ai tanti infortuni subiti nel reparto difensivo. Alla fine i rossoneri si sono accontentati di inserire in squadra il giovane Terracciano come jolly e il rientrante Gabbia dopo l’esperienza a Villarreal.

Una delle mancanze che il Milan non è riuscito a risolvere riguarda la corsia sinistra di difesa. Infatti l’unico terzino mancino di ruolo attualmente presente è Theo Hernandez. In squadra mister Pioli non ha una vera e propria alternativa ideale al vice-capitano. Spesso, come accaduto a Firenze, viene adattato Alessandro Florenzi, oppure è stato provato il baby Davide Bartesaghi, che non ha però ancora i gradi necessari per fare il titolare.

Si era parlato del possibile innesto di Juan Miranda, terzino spagnolo in uscita dal Betis Siviglia. Il Milan sembrava ad un passo dall’acquistarlo già a gennaio, ma alla fine non è stato trovato l’accordo definitivo. Per giugno andrà preso a tutti i costi un vice-Theo ed un profilo in particolare sembra essere apprezzato dal club rossonero.

Il terzino arriva dalla Serie A: è uno dei migliori

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha individuato in Patrick Dorgu l’ideale alternativa a Theo Hernandez in vista della prossima stagione. Parliamo del laterale difensivo sinistro del Lecce, che sta facendo ottime cose con la maglia dei salentini nel suo primo vero anno di Serie A.

Dorgu è di nazionalità danese, con chiare origini nigeriane. Il Lecce, nella figura del grande talent scout Pantaleo Corvino, lo ha scovato dal vivaio del Nordsjaelland e lo ha inserito nella propria formazione Primavera. Da quest’anno è definitivamente in prima squadra, meritandosi la promozione a suon di sprint sorprendenti e prestazioni già mature.

Il classe 2004 sembra essere la prima scelta per il Milan sulla corsia sinistra. L’affare Miranda appare ormai finito nel dimenticatoio, mentre Dorgu è un profilo che piace e sul quale poter investire. Il Lecce lo valuta almeno 10 milioni di euro, cifra che i rossoneri proveranno a smussare vista la giovanissima età del terzino.

La gara di domani tra Milan e Lecce a San Siro potrebbe essere l’occasione giusta per Ibrahimovic e compagnia per imbastire i primi discorsi informali con la dirigenza pugliese, così anche da anticipare l’eventuale concorrenza per Dorgu.