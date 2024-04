Problemi per il Milan: richiesta folle per Zirkzee

Joshua Zirkzee è sempre nel mirino del Milan. Ma arriva un chiaro avvertimento da parte di chi conosce bene la sua situazione.

Il Milan da tempo è alla ricerca, per ora solo a livello di sondaggi, di un nuovo centravanti. L’obiettivo primario della campagna acquisti 2024 sarà senza dubbio un numero 9 con caratteristiche ben specifiche: giovane età, qualità da vendere, senso del gol e capacità di far reparto da solo.

Il profilo che più si adatta alla ricerca del Milan è quello di Joshua Zirkzee. Ovvero il gioiello del Bologna rivelazione del campionato, che grazie al lavoro sotto la guida di Thiago Motta sta diventando un vero e proprio crack di mercato. L’olandese, pur non essendo un bomber implacabile, fa la differenza con le sue giocate a disposizione dei compagni.

Difficilmente il Bologna riuscirà a trattenere un talento così richiesto e apprezzato. Ma la qualificazione in Champions League degli emiliani potrebbe anche convincere Zirkzee a proseguire l’avventura in rossoblu. Il Milan intanto studia le proprie mosse, anche se le parole di chi conosce bene la situazione sembrano frenare il tutto.

Il Bologna fa il prezzo di Zirkzee. Ma c’è l’ombra della clausola

Il giornalista Guido De Carolis, esperto di calcio e di trattative di mercato, ha parlato proprio della situazione Zirkzee nell’intervista concessa a TMW Radio. Quest’ultimo si è lanciato in una previsione riguardo al valore del cartellino che farà il Bologna del proprio numero 9.

“Vi dico che Zirkzee non si muove da Bologna per meno di 75 milioni di euro, è una cifra importante, anche perchè uno come Rasmus Højlund è stato ceduto l’anno scorso a un prezzo molto più esoso e con meno gol segnati rispetto a Zirkzee. Il Bologna non vorrebbe cederlo, vista soprattutto la possibilità di andare in Champions, così come non vorrebbe privarsi di Thiago Motta. Onestamente vedo difficile uno come Zirkzee in un altro club italiano, anche se il Bayern, da quel che so, non vorrebbe prenderlo nuovamente e lo stesso ragazzo eviterebbe di tornare in Germania.”.

Una notizia buona e una cattiva per il Milan. Quella positiva è che, secondo De Carolis, il Bayern Monaco non dovrebbe sfruttare la recompra per Zirkzee. Ma d’altra parte sono tanti i 75 milioni che il Bologna chiede per lasciar partire il proprio talento offensivo.

Occhio però alla clausola rescissoria. Non è detto che i 40 milioni fissati per la recompra del Bayern non siano spendibili anche da altri club per acquistare il cartellino di Zirkzee. Una situazione da chiarire e che potrebbe favorire il Milan e le altre pretendenti.