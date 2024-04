Theo Hernandez, retroscena clamoroso: “Vicinissimo alla cessione”

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha fatto una rivelazione riguardante il terzino rossonero.

I tifosi del Milan sperano che Theo Hernandez rimanga, però tutto dipenderà dal raggiungimento di un accordo per il rinnovo del contratto. Va in scadenza a giugno 2026, dunque è importante firmare nei prossimi mesi.

In questo momento la trattativa non sembra ancora essere entrata nel vivo. L’ex Real Madrid percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e probabilmente ne servono almeno 6 per siglare un nuovo contratto. Da capire quale tipo di sforzo economico vorrà fare la dirigenza rossonera per trattenerlo. Una conferma sarebbe importante, anche perché non è facile trovare un terzino come lui sul mercato.

Milan, la rivelazione di Monica Colombo su Theo Hernandez

Ovviamente, al nazionale francese non mancano squadre interessate al suo ingaggio. Per quanto riguarda la Premier League, si è parlato soprattutto di Chelsea e Manchester United. E non va sottovalutato il Bayern Monaco, che in Germania danno per sicuro pretendente in caso di probabile cessione di Alphonso Davies al Real Madrid.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha raccontato un retroscena che riguarda Hernandez: “Lo scorso anno fu vicino all’Atletico Madrid. Gli spagnoli erano stati quelli a proporre la cifra più importante per il giocatore“.

L’Atletico Madrid è una squadra nella quale Theo aveva già militato tra il 2007 e il 2016, formandosi nel settore giovanile del Colchoneros e non debuttando mai in Prima Squadra. Nell’estate 2016 era poi stato prestato all’Alaves, nel quale aveva fatto bene. Nel 2017 il Real Madrid ha investito ben 26 milioni per pagare la clausola di risoluzione e assicurarselo.

Il Milan ne ha poi spesi 22,8 nell’estate 2019 e oggi certamente il valore di Hernandez è molto superiore. In caso di cessione, il club rossonero metterebbe a bilancio una plusvalenza enorme. Stando alle indiscrezioni, il prezzo fissato è di 100 milioni. Vedremo se arriveranno offerte di questo tipo alla dirigenza, che di fronte a cifre altissime non rifiuterà. Lo si è già visto con Sandro Tonali quando il Newcastle United ha messo sul tavolo circa 70 milioni.

Lo stesso discorso vale anche per Mike Maignan, che come Theo ha un contratto che scade a giugno 2026. Senza rinnovo, sarà cessione. Pure in questo caso ci sarà la possibilità di fare una maxi plusvalenza, dato che la valutazione del Milan è di 70-80 milioni.