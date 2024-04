Milan, progetto seconda squadra sempre più concreto: c’è già il dirigente

Il Milan ha deciso di far partire in tutto e per tutto il progetto della seconda squadra, l’Under 23 sulla falsa riga di Juve e Atalanta.

Ad aprire la pista è stata la Juventus, che sul modello dei club spagnoli e tedeschi ha deciso di lanciarsi in questo progetto utile per lo sviluppo del proprio settore giovanile e dei migliori talenti fuoriusciti dal vivaio. Poi è stata l’Atalanta lo scorso anno a seguire l’esempio e mettersi in moto per bissarlo.

Stiamo parlando della creazione delle cosiddette ‘seconde squadre‘, ovvero una selezione Under 23 che alcuni club hanno messo in atto da far giocare nelle serie inferiori. L’obiettivo è quello di far debuttare i prodotti del proprio vivaio nel calcio dei grandi, senza disperderne il talento e mandarli in giro per l’Italia fra prestiti spesso poco produttivi.

Il Milan si è detto da tempo molto intrigato da questa idea, ma in passato non si è mai arrivati al punto di costituire una seconda squadra. Ora però i tempi sono maturi: secondo l’aggiornamento del sito Gianlucadimarzio.com, tutto è pronto ed apparecchiato per dare vita al progetto avveniristico.

Prende vita la seconda squadra del Milan: giocherà in C

Come per Juve ed Atalanta, il Milan Under 23 dovrebbe far parte del prossimo campionato di Serie C, venendo inserito in uno dei tre gironi della ex Lega Pro. Un po’ come succede per i top club spagnoli, che hanno creato queste formazioni schierate poi nelle divisioni minori.

Di Marzio ha scritto con una certa sicurezza del via libera del Milan per questo progetto. Il quale avrà una figura di spicco ad occuparsene in prima persona: Jovan Kirovski, il dirigente ed ex attaccante statunitense voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic. I due si sono conosciuto ai tempi dei Los Angeles Galaxy, dove Kirovski aveva proprio fondato un team B per lo sviluppo dei giovani.

Kirovski a breve verrà ufficializzato come nuovo innesto nel management rossonero, con compiti specifici legati all’Under 23. Inoltre arrivano conferme sul nome dell’allenatore che si occuperà di guidare questo gruppo di giovani pronti al grande salto. Daniele Bonera uscirà dallo staff di Pioli e siederà sulla panchina del Milan U-23, anche in questo caso avendo l’avallo e la fiducia di Ibrahimovic.

Di questa selezione faranno parte quei calciatori, che non hanno ancora compiuto 23 anni, formatisi nel settore giovanile di Milanello ma ancora non troppo maturi per giocare in Serie A. Inoltre, come fatto dalla Juve, potrebbe essere trampolino di lancio anche per giovanissimi talenti internazionali scovati sul mercato da Moncada.