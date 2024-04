Milan, rinnovo vicino: c’è l’accordo, manca solo la firma

Accordo vicinissimo tra il Milan e l’entourage di uno dei futuri pilastri rossoneri: spuntano i dettagli, manca solo la firma

Il Milan lavora nel presente per blindare il proprio futuro. In un momento a dir poco cruciale per le sorti della stagione rossonera, anche a livello societario, il club sta cercando di portare avanti alcuni discorsi delicati e troppo a lungo trascinati in questa stagione. Ad esempio il rinnovo di un calciatore che potrebbe rappresentare un pilastro per il futuro rossonero. Dopo un lungo dialogo, le parti sarebbero finalmente giunte a un accordo, e adesso all’ufficialità mancherebbe solo il fatidico annuncio.

Tra i principali compiti della dirigenza rossonera in questo momento c’è il riuscire a trovare una quadra con i propri capitani. In attesa di capire in che modo si potrà arrivare alla firma per il rinnovo di Calabria, la società guarda anche alla Primavera, con la ferma volontà di non perdere i propri migliori gioielli.

Su tutti ovviamente il bomber Camarda, messo nel mirino dalle grandi d’Europa ma sempre elemento chiave nella mente dei vertici del club rossonero. Non del solo Camarda vive però la Primavera. Tra i tanti ragazzi che stanno regalando un sogno al Milan, soprattutto in Youth League, ce ne’è infatti almeno uno con cui sono da tempo aperti i dialoghi per arrivare a un rinnovo sulla carta non difficoltoso, ma comunque delicato. E dopo settimane di trattative, finalmente le parti sarebbero giunte al fatidico accordo.

Milan, c’è l’accordo con il gioiello della Primavera: tutti i dettagli sul rinnovo

Il nuovo contratto che dovrà legare, per tanti anni ancora, Kevin Zeroli al Milan è ormai pronto. L’accordo tra il suo entourage, capitanato dall’agente Rafaela Pimenta, sarebbe stato trovato negli ultimi giorni, come riferito da calciomercato.com.

All’ufficialità mancherebbe solo un fatidico annuncio, ormai a dir poco imminente. Questione di giorni e la società dovrebbe infatti riuscire a comunicare il primo di una serie di rinnovi a lungo attesi dai tifosi rossoneri e che potrebbero cambiare le sorti del club nel futuro.

Stando a quanto trapela, l’attuale capitano della Primavera milanista dovrebbe firmare un nuovo contratto che lo legherà alla squadra del suo cuore fino al 2028, anche se non si conoscono ancora i dettagli per quanto riguarda le cifre. E sarebbe una bella garanzia per il futuro rossonero, visto che a centrocampo di talenti come Zeroli in rossonero negli ultimi tempi non ne sono passati molti.

La firma del giovane Kevin potrebbe però diventare solo la prima di una lunga serie. O almeno questo sperano i tifosi, in attesa di avere notizie altrettanto rassicuranti su Camarda, Calabria, Maignan e su tutti gli altri big della squadra rossonera il cui futuro negli ultimi mesi è rimasto al centro della discussione, alimentata da numerose voci di mercato.