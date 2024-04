Sassuolo-Milan, streaming e diretta tv Sky o Dazn: dove vederla oggi

Trasferta a Sassuolo per il Milan nella 32.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma oggi alle 15

Archiviata la deludente sconfitta del quarto di finale di andata di Europa League contro la Roma, il Milan è ospite del Sassuolo nell’unico match pomeridiano domenicale della 32.a giornata di Serie A.

Punti importanti in palio al Mapei Stadium. Con un’altra vittoria, la quinta di fila in Serie A, il Milan metterebbe più di un’ipoteca sul secondo posto, grazie anche al pareggio della Juve nel Derby contro il Torino. Il Sassuolo, dal canto suo, non può sbagliare. Penultimi in classifica, i neroverdi non vincono da un mese e devono fare punti quantomeno per provare ad agganciare l’Empoli, sconfitto ieri dal Lecce, e accorciare la graduatoria in zona retrocessione.

Pioli vara un ampio turnover in tutte le zone del campo. Attacco rivoluzionato con Okafor, Jovic e Chukwueze titolari al posto di Leao, Giroud e Pulisic. In mediana, fuori Bennacer con Adli, Musah e Reijnders. Difesa priva di Maignan, sostituito da Sportiello di nuovo titolare da settembre. Tomori si riprende il posto al centro della difesa con Kjaer. Florenzi e Theo sulle fasce.

Sassuolo-Milan, dove vedere il match di Serie A

Sassuolo-Milan è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà visibile in streaming sull’applicazione di Dazn e, in diretta tv, su Zona Dazn, il canale opzionale aggiuntivo presente sui canali 214 dei decoder Sky e Tivusat. In telecronaca, Edoardo Testoni e Marco Parolo.

Al termine della partita, gli highlights di Sassuolo-Milan saranno visibili nelle edizioni pomeridiane di Sky Sport 24. Per vederli in chiaro c’è 90° su Rai 2 oppure il canale YouTube della Serie A. Dalla serata, su Dazn, ci sarà la possibilità di vedere Sassuolo-Milan anche in differita on demand nella sezione dell’app dedicata alla Serie A.

Dopo la sfida con la Sassuolo, il Milan tornerà in campo giovedì 18 aprile contro la Roma all’Olimpico nel match di ritorno di Europa League. Copertura totale per la sfida con i giallorossi che sarà visibile su Sky Sport, Dazn e, in chiaro, su TV8.

Lunedì 22 aprile, alle 20.45, il Derby di ritorno con l’Inter che potrebbe assegnare lo Scudetto ai nerazzurri. La stracittadina è un’esclusiva di Dazn con concomitante diretta su Zona Dazn. Da definire ancora gli orari, le date e la programmazione televisiva delle restanti partite di Serie A che vedranno il Milan opposto a Juventus, Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana.