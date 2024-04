Milan, Ibrahimovic all’assalto per il primo colpo: arriva dallo United

Zlatan Ibrahimovic è pronto ad intervenire sul mercato del Milan: prima offerta in arrivo per il calciatore del Manchester United

La difesa e l’attacco da rinforzare, quasi ad ogni costo. Sono queste le priorità per il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato, i reparti dove sarà destinata la stragrande maggioranza del budget a disposizione per l’estate.

E così, per puntellare la rosa a centrocampo, un reparto dove serviranno ugualmente dei rinforzi da affiancare ai titolari che comunque in questa stagione hanno fatto benissimo, si andrà a caccia delle “grandi occasioni”. Calciatori da acquistare a parametro zero oppure a prezzo di saldo, magari non più nei piani tecnici della squadra di appartenenza.

Ecco peché la dirigenza rossonera veglia con grande attenzione alle manovre dei club italiani ma anche europei, a caccia dell’affare da indovinare in grado anche di svoltare la stagione. E c’è un calciatore che è stato già individuato in casa rossonera: gioca attualmente in Premier League, al Manchester United ma è di proprietà della Fiorentina ed in estate tornerà in Italia.

Milan, un centrocampista tuttofare per la prossima stagione

Si tratta di Sofyane Amrabat, centrocampista tuttofare che ha faticato con la maglia dei Red Devils. Appena 15 presenze in Premier League – solo spezzoni per lui – e cinque in Champions League con nessun gol tantomeno assist e soprattutto un feeling mai decollato con Ten Hag.

Ed il suo futuro sembra già segnato: lo United non eserciterà il riscatto da 20 milioni di euro presente nel contratto dopo averne sborsati 10 la scorsa estate per il prestito oneroso. Tornerà quindi alla base ma a Firenze sarà solo di passaggio.

Ed il Milan, a caccia di un centrocampista con le sue caratteristiche, potrebbe bussare alla porta di Commisso in estate. Ibrahimovic è pronto a presentare la giusta proposta per convincere la Fiorentina a vendere il suo mediano, con i viola che di certo non potranno avere ingenti pretese. D’altronde il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e di certo dovrà rivedere al ribasso il costo del cartellino.

Il Milan, però, non è l’unica squadra che strizza l’occhio al calciatore: anche la Juventus, a caccia di centrocampisti per la sua mediana, si sta informando sulla situazione relativa al 27enne algerino. Ma presto potrebbero aumentare le pretendenti, con Napoli ed Inter chiamate a revisionare le loro mediane.