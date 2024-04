Palmares Julen Lopetegui, cosa ha vinto l’allenatore accostato al Milan

Julen Lopetegui è tra i possibili candidati alla successione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Una carriera ultraventennale quella dell’allenatore iberico che ha vinto trofei importanti

Era inevitabile. L’eliminazione dall’Europa League ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. Una delusione su tutti i fronti dalla tifoseria alla dirigenza, ormai intenzionata a separarsi con Pioli a fine stagione, a un anno dalla scadenza del contratto fissata al 2025.

E’ cambiato in pochi giorni il destino dell’attuale allenatore rossonero. Dalla possibile (e quasi scontata) conferma a un addio ormai inevitabile, scaturito dopo il tracollo europeo con la Roma e in attesa del Derby con l’Inter che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo Scudetto della seconda stella.

Anche un’eventuale vittoria contro i futuri Campioni d’Italia non basterà a salvare Pioli che si ritroverà ad allenare il Milan nell’ultimo mese della stagione senza più obiettivi da raggiungere. L’unico rimasto – se così si può definire tale – è la conquista del secondo posto in campionato che vale la qualificazione alla prossima final four di Supercoppa Italiana.

Con Pioli destinato all’addio, è subito partito il toto nomi sul possibile sostituto. Tanti i potenziali candidati a subentrare al tecnico emiliano. Gli indizi, finora, lasciano presupporre l’arrivo di un allenatore straniero sulla panchina rossonera. Tra i profili più graditi alla dirigenza milanista c’è Julen Lopetegui, tecnico spagnolo al momento fermo dopo la conclusione dell’esperienza sulla panchina del Wolverhampton.

Julen Lopetegui, il palmares dell’allenatore spagnolo

Ex portiere, uno dei pochi a indossare le maglie sia di Barcellona che di Real Madrid, Lopetegui comincia la sua carriera da allenatore nel 2003 con il Rayo Vallecano. In seguito entra nel settore giovanile del Real Madrid prima della svolta avvenuta nel 2010 quando comincia il percorso da tecnico federale spagnolo.

Lopetegui allena le Nazionali Under-19, Under-20 e l’Under-21 spagnola, conquistando i primi due trofei da allenatore ovvero le vittorie degli Europei U19 e Under 21 nel 2012 e nel 2013.

Con l’Under 21, Lopetegui trionfa nell’Europeo disputato in Israele nel 2013, battendo in finale l’Italia allenata da Devis Mangia. Una Nazionale pazzesca quella di Lopetegui nella quale militavano Morata, Isco, Koke, Thiago Alcantara, Illaramendi, Inigo Martinez, Bartra e De Gea. Un’autentica corazzata che, nella citata finale contro gli azzurri, si impose 4-2 con tripletta di Alcantara e gol su rigore di Isco.

Dopo un’esperienza al Porto dal 2014 al 2016 conclusa senza titoli, Lopetegui viene chiamato ad allenare la nazionale spagnola. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, Lopetegui viene clamorosamente esonerato a pochi giorni dall’esordio nel torneo in seguito all’ufficializzazione del suo ingaggio da parte del Real Madrid.

Una decisione clamorosa quella della Federazione, irritata dalle tempistiche dell’annuncio. Al Real, Lopetegui eredita la panchina di Zidane, vincitore di tre Champions League consecutive. L’esperienza con i Blancos, privi di Cristiano Ronaldo passato alla Juve, comincia nella maniera peggiore possibile, ovvero con la sconfitta nella finale di Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid. Passano 4 mesi e un’altra sconfitta, stavolta contro il Barcellona (5-1), è decisiva per il suo esonero.

Il 4 giugno 2019, Lopetegui viene ingaggiato dal Siviglia. Con il club andaluso, vince il suo terzo trofeo in carriera ovvero l’Europa League, battendo in finale l’Inter di Conte nell’edizione conclusa in estate, nel 2020, a causa della pandemia. A Colonia, il Siviglia si impose 3-2 con l’autorete decisiva di Lukaku al 74′.

Lopetegui resta sulla panchina del Siviglia fino all’ottobre 2022. Un mese dopo l’esonero si accorda con il Wolverhampton con il quale chiude il campionato inglese al 13esimo posto. La scorsa estate, poco prima dell’inizio della Premier League, lascia la panchina dei Wolves, con la risoluzione del contratto.

Palmares Lopetegui da allenatore

Europeo U19 con la Spagna – 2012

Europeo U21 con la Spagna – 2013

Europa League – Siviglia (edizione 2019-2020)

Palmares Lopetegui da calciatore