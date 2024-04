Simic, un leader senza fascia: discorso da brividi prima di Porto-Milan (VIDEO)

Jan-Carlo Simic si sta confermando uno dei migliori elementi del Milan Primavera. Discorso da brividi prima della gara di Youth League contro il Porto. Il Diavolo ha un gioiello per il futuro.

Formidabile l’impresa della Primavera di Ignazio Abate venerdì pomeriggio a Nyon. L’under 19 del Milan ha conquistato il pass per la finale di Youth League, diventando la prima formazione italiana a riuscirci nella storia della competizione. Inutile dire che ciò fa un grandissimo onore al Milan tutto, che conferma anche così il suo glorioso DNA europeo. Quella della squadra di Ignazio Abate è stata una vera impresa, dato che la vittoria è arrivata ancora una volta ai rigori e dopo che il pareggio rossonero è stato trovato allo scadere dei minuti di recupero.

Sì, il Porto è stato in vantaggio per 2-1 per la maggioranza del secondo tempo, avendo anche l’occasione di chiudere i giochi più di una volta. Ma il Milan ha retto bene ogni urto, trovando il gol della Provvidenza al 93′ minuto con il solito Simmelhack. La gioia è stata enorme per Abate e i suoi ragazzi, che nella sfida dagli 11 metri non si sono fatti scappare l’occasione. Ancora il Capitano Kevin Zeroli a segnare il rigore decisivo e a trascinare la squadra in finale. L’Olympiakos sarà l’avversaria lunedì pomeriggio alle ore 18.00.

Porto-Milan ha detto però che la Primavera rossonera non ha soltanto un capitano (Zeroli). La squadra è formata da tanti ottimi elementi dotati di grande carattere e coraggio. Tra questi, indubbiamente, Jan-Carlo Simic, il baby super difensore che ha dimostrato di essere anche lui un capitano prima della gara contro i lusitani.

Simic, il Milan ha un leader per il futuro: discorso motivazionale alla squadra

Jan-Carlo Simic abbiamo avuto il piacere di conoscerlo meglio nel corso di questa stagione a gennaio. Ricordate? Il Milan di Pioli era decimato dall’emergenza infortuni, ed è stato indispensabile richiamare qualche giovane dall’Under 19. Alcuni hanno esordito. Oltre a Jimenez, Bartesaghi e Traoré c’è stato Jan-Carlo Simic a timbrare qualche presenza al centro della difesa rossonera. Il suo esordio è stato dei più speciali, dato che ha trovato il gol proprio alla prima presenza tra i grandi. Difficile dimenticare quella enorme gioia collettiva.

Che Simic sia un futuro top della difesa lo ha dimostrato dunque. Ma non è soltanto la qualità tecnica a renderlo un gioiello per il Milan, quanto anche la grinta e il carattere. Con la Primavera di Abate è praticamente un capitano aggiunto. Lo ha dimostrato prima della semifinale di Youth League contro il Porto. Il suo discorso motivazionale alla squadra è da brividi, degno di un vero leader. Ecco il video che racconta quel momento: