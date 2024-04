@ML – Milan-Inter, niente conferenza stampa post-partita di Pioli

Arrivano novità cruciali direttamente da San Siro su Stefano Pioli. L’allenatore ha parlato a DAZN, ma non si presenterà in conferenza stampa.

Il Milan ha perso il sesto derby di fila della stagione. Qualcosa di umiliante per la squadra rossonera, che proprio stasera doveva al contrario fare il possibile per evitare la vittoria ai nerazzurri, la stessa che gli ha consegnato lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo. Insomma, il Diavolo aveva tanto da riscattare, ma non ci è riuscito ed inevitabilmente le colpe sono ricadute su Stefano Pioli. L’allenatore rossonero già ampiamente criticato di recente, è finito nell’occhio del ciclone.

Che il suo ciclo sia finito appare ormai evidente e scontato. Intanto, lui ha parlato ai microfoni delle varie emittenti ma si è sottratto dalla conferenza stampa. L’emiliano non parlerà dalla sala di San Siro davanti ai giornalisti, come appreso dalla redazione di MilanLive.it.