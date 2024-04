De Ketelaere tra Atalanta e Milan: cambia il futuro del belga, cosa sta succedendo

L’esplosione di De Ketelaere in questa stagione con la maglia dell’Atalanta potrebbe aprire nuovi scenari per il suo futuro anche al Milan

Quella di Charles De Ketelaere è una crescita costante e per certi versi sorprendente. La stagione del belga, autentico oggetto del mistero a Milano lo scorso anno, sta dimostrando che forse Maldini e Massara ci avevano visto giusto quando hanno deciso di investire oltre 35 milioni di euro pur di portarlo in rossonero. All’Atalanta l’ex Brugge è infatti rinato, e alla luce di prestazioni straordinarie starebbe per trasformare completamente il suo destino.

Sarà che il nerazzurro gli porta bene, come aveva dimostrato anche nei suoi anni in Belgio con la maglia del Club Brugge, sarà che il suo talento non era mai stato davvero messo in dubbio, ed era riuscito a emergere, seppur a rarissimi sprazzi, anche nella stagione dello scorso anno al Milan, ma in questi mesi alla corte di Gasperini è tornato a essere uno splendido cigno, da brutto anatroccolo qual era sembrato.

A suon di gol (11 in tutte le competizioni), assist (8 tra coppe e campionato) e giocate incredibili, il talento belga si è trasformato in un autentico trascinatore della Dea verso quel sogno Champions League che al momento sembra ampiamente alla portata. E si è ampiamente meritato un riscatto su cui gli orobici al momento non avrebbero alcun dubbio, ma che al Milan comincia a sembrare non tanto conveniente.

Milan, torna De Ketelaere? L’esplosione del belga apre nuovi scenari

Tra prestito, ingaggio e riscatto, all’Atalanta De Ketelaere verrebbe accostare circa 29 milioni di euro. In pratica, il suo riscatto permetterebbe al Milan di ammortizzare quasi del tutto la spesa effettuata solo un anno fa per prelevarlo dal Brugge, quando su di lui le aspettative di tutti erano davvero altissime.

Quanto fatto fin qui sotto la cura di Gasperini ha però stupito tutti in casa Milan al punto da far sorgere più di un dubbio: conviene davvero cedere un talento del genere o sarebbe il caso di dargli una seconda possibilità?

Un tarlo che in qualche modo potrebbe affliggere anche lo stesso trequartista, se è vero che, al termine del match con il Monza, l’ennesimo show della sua stagione, ai microfoni di DAZN si è lasciato andare a frasi sul futuro piuttosto sibilline: “Sto giocando bene quest’anno, finiamo questa stagione e poi vedremo il da farsi“.

Come a voler dire che a Bergamo sta benissimo, che la voglia di restare ci sarebbe pure ma che le ambizioni, per un calciatore come lui, sono molto elevate. E chissà che l’idea di potersi prendere una rivincita in maglia rossonera non possa alla fine stuzzicarlo anche più di una Champions giocata con i colori nerazzurri addosso della Dea.