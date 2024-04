Milan, sfuma un altro candidato per la panchina: la decisione ufficiale di Emery

Il Milan è pronto a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione: addio a Stefano Pioli ma dopo Lopetegui sfuma un’altra opzione

La stagione del Milan può considerarsi conclusa. Il secondo posto è in ghiaccio e la settimana da incubo vissuta dai rossoneri si è conclusa nel peggiore dei modi. Dall’eliminazione in Europa League nei quarti di finale allo scudetto consegnato all’Inter nel Derby, peraltro nella stracittadina giocata in casa, calendario alla mano.

Il tutto sotto agli occhi di Gerry Cardinale che arrivato in Italia non si aspettava di certo tutto questo. Il patron non avrà gradito ed è pronto ad avallare il nuovo ciclo rossonero. Addio a Stefano Pioli, quindi, che nei suoi cinque anni in rossonero ha conquistato uno scudetto e portato il Milan in semifinale di Champions League.

Al suo posto un nuovo tecnico con cui dare l’assalto all’Inter in Serie A ed ai top club europei in Champions, che nella prossima stagione avrà un nuovo format. La dirigenza sta già lavorando al futuro e vaglia con attenzione ogni tipo di soluzione per la panchina, scandagliando non soltanto la pista italiana, anzi.

Milan, niente Unai Emery: le altre ipotsi per la panchina

Proprio nelle ultime settimane è stata proprio la pista straniera quella più battuta. In primis l’opzione Julen Lopetegui; il tecnico basco, però, sembra ormai sfumato. Il 57enne, infatti, sarebbe pronto ad una nuova avventura in Premier League, alla guida del West Ham considerato come Moyes sia in uscita.

Un altro allenatore spagnolo, però, sembra ormai sfuggito. Si tratta di Unai Emery che avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto con l’Aston Villa. Addirittura lo spagnolo vorrebbe diventare il “Ferguson” del club di Birmingham.

Da qui la volontà di non ricevere tantomeno ascoltare le proposte di Milan e Bayern Monaco che pure si erano interessate a lui. Il nuovo accordo dello spagnolo ex Villarreal con l’Aston Villa durerà fino a giugno 2027, oggi pomeriggio c’è stato l’annuncio ufficiale del club.

Chi siederà quindi sulla panchina rossonera? Sebbene resista ancora l’opzione legata ad Antonio Conte, il salentino al momento non è il preferito della dirigenza, nonostante sia proprio Ibrahimovic a sponsorizzarlo. Un’idea affascinante è invece quella che conduce a Marcelo Gallardo, argentino pronto a dire addio all’Al-Ittihad.

Eppure sembra proprio che l’opzione sia stata scartata da Ibrahimovic in persona, evidentemente poco convinto dall’allenatore argentino. Piace allo svedese, invece, Thiago Motta anche se sembra sia già in parola con la Juventus come successore di Max Allegri.