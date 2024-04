Pioli, addio Milan: nuovo club per lui, ingaggio da 3 milioni

Stefano Pioli saluterà il Milan a fine stagione: per lui pronto un nuovo club in Serie A, guadagnerà 3 milioni di euro a stagione

“La peggior settimana per un milanista”. Parafrasando il titolo di un celebre film, possono essere considerati così gli ultimi giorni vissuti dai tifosi rossoneri. Dalla possibilità di raggiungere una semifinale di Europa League ed il sogno di rovinare – momentaneamente, sia chiaro – i sogni di scudetto dell’Inter all’essere eliminati dalla coppa europea per mano di una Roma attardata 14 punti in campionato fino al vedere i cugini festeggiare il titolo in casa.

Insomma, un vero e proprio incubo che non sarà facile da superare, almeno nell’immediato. E chissà cosa avrà pensato Gerry Cardinale, in Italia per assistere dal vivo alle gare del suo Milan. Con ogni probablità ha solo maturato ciò che sembra inevitabile per tutti: l’addio di Stefano Pioli a fine stagione e l’apertura di un nuovo ciclo.

E così sembrano proprio le ultime settimane sulla panchina rossonera per l’allenatore che dopo un quinquennio lascerà Milanello. In via Aldo Rossi si ripartirà con un nuovo progetto e con un tecnico scelto dalla dirigenza, Ibrahimovic in primis che di fatto coordina tutto il lato sportivo del club.

Milan saluta Pioli: il tecnico va a Napoli

E Pioli? Sembra proprio che il tecnico parmigiano sia pronto ad intraprendere una nuova avventura già a partire da luglio prossimo. Sempre in Serie A, con la panchina del Napoli pronta per lui. De Laurentiis che continua a corteggiare Antonio Conte – sembra deciso a puntare con decisione sull’allenatore che nella scorsa stagione inflisse una sonora sconfitta al Napoli di Spalletti in campionato per poi eliminarlo ai quarti di Champions League.

De Laurentiis ha sciolto le riserve e, apprezzato da tempo l’attuale allenatore del Milan, è pronto ad affondare il colpo. Come spiega “Il Mattino”, pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione per Pioli, considerato l’ideale anche per una sorta di continuità tecnico-tattica, considerato come l’allenatore rossonero in questa stagione abbia utilizzato esclusivamente il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1.

Nella prossima stagione, quindi, saranno avversari Milan e Pioli, con il tecnico parmigiano chiamato a risollevare il Napoli autore di una stagione completamente da dimenticare, con tre allenatori cambiati, l’attuale ottavo posto in classifica ed un solo punto raccolto nelle ultime due giornate.