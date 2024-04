Xavi, colpo di scena: la decisione dopo il Clasico

Xavi è uno degli allenatori su cui si era posta l’attenzione del Milan per la panchina: la decisione del tecnico dopo il Clasico

Il secondo posto in Liga alle spalle del Real Madrid, con le merengues che hanno vinto ieri il Clasico, in rimonta ed al 91′. In Champions League l’eliminazione ai quarti per mano del Paris Saint Germain dopo la vittoria dell’andata.

Se ti chiami Barcellona, beh, sono risultati che non bastano assolutamente. Si può quasi definire una stagione fallimentare, considerato come i catalani siano i campioni in carica della Liga ed una squadra attrezzata per vincere sempre.

Sulla graticola, nei mesi scorsi, è pure finito Xavi, il tecnico che aveva riportato il Barça sulla vetta della Spagna calcistica. E l’ex centrocampista del Barcellona, anche stufo delle continue critiche, aveva annunciato il suo addio a fine stagione, aprendo un dilemma sulla sua successione in panchina.

D’un colpo, peraltro, il nome di Xavi è stato accostato anche al Milan, come possibile successore di Pioli. D’altronde il 4-3-3 è il modulo obbligatorio in casa catalana ed in queste stagioni ha mostrato di saper lavorare con i giovani eccome. Basti vedere i talentini lanciati in prima squadra, dal difensore Cubarsi all’esterno Lamine Yamal, il nuovo Messi.

Xavi, presa la decisione sul futuro: Milan spiazzato

Il futuro di Xavi sembrava ben delineato, con diversi club che stavano valutando la sua opzione. Sembra però che vi sia stata una svolta. Il Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo vicino alle vicende di casa Barcellona, ha svelato come Xavi abbia avuto un ripensamento.

Forse conscio della qualità della rosa ma anche dei risultati positivi negli ultimi mesi – sconfitte contro PSG e Real Madrid a parte – sarebbe pronto a ripartire anche nella prossima stagione e dare la caccia nuovamente agli acerrimi rivali in bianco.

E così avrebbe aperto ad una permanenza in blaugrana. La prossima settimana ci sarà un incontro propedeutico a ciò: Xavi incontrerà il presidente Laporta ed il direttore sportivo Deco ed insieme valuteranno il percorso compiuto dal tecnico ed analizzeranno questa stagione.

Se vi sarà soddisfazione o comunque l’intenzione di proseguire insieme il cammino, allora Xavi sarebbe pronto a restare ancora un’altra stagione. Il Milan, ovviamente, segue con grande attenzione l’evolversi della situazione, pronto eventualmente ad approfittarne in caso di rottura tra le parti. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.