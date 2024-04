Era vicinissimo al Milan, ha detto sì al Bayern Monaco: trattativa in corso

Un ex obiettivo rossonero potrebbe finire in Baviera nella prossima stagione: i contatti sono avviati e potrebbe esserci un accordo a breve.

Stefano Pioli è stato pesantemente messo in discussione in questi mesi e gli ultimi risultati sembrano aver messo la pietra tombale sulla sua avventura al Milan. C’era chi riteneva chiuso il ciclo già al termine della scorsa stagione, però la dirigenza ha voluto continuare a dargli fiducia. Oggi non sembra esserci più motivo per proseguire il rapporto.

Non è la prima volta che all’interno del club ci sono dei dubbi sull’allenatore emiliano. Già mesi successivi al suo arrivo c’erano state notizie inerenti il probabile ingaggio di Ralf Rangnick, fortemente voluto da Ivan Gazidis. Quest’ultimo fu accusato da Zvonimir Boban di aver contattato il manager tedesco alle sue spalle e alle spalle di Paolo Maldini. Parole che poi sono costante il licenziamento al croato, che ha anche fatto causa al Milan. Alla fine Pioli è stato confermato e Il Professore è andato altrove.

Rangnick, clamorosa novità sul suo futuro

Dopo il mancato passaggio al Milan, Rangnick è rimasto senza lavoro fino a luglio 2021, quando ha firmato un contratto per diventare il nuovo responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del Lokomotiv Mosca. Tale esperienza è durata solo quattro mesi, perché a novembre ha accettato di approdare sulla panchina del Manchester United per sostituire l’esonerato Ole Gunnar Solskjaer. Conclusa la stagione con il sesto posto in Premier League, si è separato dai Red Devils. Dal 29 aprile 2022 è il commissario tecnico della nazionale maggiore Austria.

Il 65enne tedesco è riuscito a conquistare la qualificazione al prossimo Europeo, dove affronterà il trio Francia-Olanda-Polonia nel girone D. Servirà un’impresa per accedere agli Ottavi. Comunque l’obiettivo è quello di ben figurare, c’è la consapevolezza di essere inferiori ad almeno due delle tre avversarie.

A sorpresa in questi giorni si sta parlando della possibilità che Rangnick lasci l’Australia dopo l’Europeo. Infatti, ad averlo messo nel mirino c’è il Bayern Monaco. Secondo quanto rivelato da Sky Sport Deutschland, è proprio Il Professore il favorito per sostituire Thomas Tuchel. Un altro candidato è Roberto De Zerbi, che non ha escluso di lasciare il Brighton.

Rangnick ha già avuto un incontro con il direttore sportivo Max Eberl, prima che sfumassero le opzioni Xabi Alonso e Julian Nagelsmann. Le conversazioni erano state positive e nei giorni scorsi i contatti sono ripartiti. Il ct austriaco ha un contratto fino al Mondiale 2026, pertanto il Bayern Monaco dovrà pagare un indennizzo alla Federazione per assicurarselo.

Sky Sport DE riferisce che Rangnick è aperto al trasferimento in Baviera, però per arrivare al sì definitivo c’è ancora molto da fare. Non c’è una decisione definitiva, i negoziati sono in corso.