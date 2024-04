Theo Hernandez e i cuori rossoneri: il primo post Instagram dopo il derby è per i tifosi (FOTO)

Theo Hernandez continua a dare dimostrazioni di amore nei confronti del Milan e dei tifosi: il post su Instagram è dedicato a loro

Un derby completamente da dimenticare, una settimana davvero difficile per tutti i milanisti. Non solo per i tifosi, ma anche per i calciatori che di fatto non sono riusciti a centrare la qualificazione alla semifinale di Europa League tantomeno evitare la vittoria dello scudetto nella stracittadina per l’Inter.

E così in tanti sono finiti nel mirino della critica, ad iniziare dai giocatori più rappresentativi. Tra questi c’è Theo Hernandez, il vice capitano della squadra, l’uomo che di fatto è considerato un idolo dalla tifoseria. Ebbene, anche colui che viene considerato uno dei terzini più forti del mondo, lunedì sera ha steccato.

Ha addirittura finito anzitempo la sua gara per un cartellino rosso rimediato dopo aver afferrato al collo con le mani un avversario. Un brutto gesto che gli è costata una giornata di squalifica. Theo, quindi, non potrà dare il suo contributo nella sfida contro la Juve, in quella che è una vera e propria sfida diretta per il secondo posto.

Milan, il messaggio di Theo per i tifosi: la foto non lascia dubbi

Sempre al centro del mercato, Theo Hernandez potrebbe anche lasciare il Milan a fine stagione. Diversi i club che l’hanno messo nel mirino, in primis il Bayern Monaco che dovrebbe perdere Davies, destinato al Real Madrid.

Eppure Theo ha sempre dimostrato amore nei confronti del club rossonero e dei suoi tifosi. Ed anche recentemente si è distinto da tutti grazie ad una Instagram stories interamente dedicata ai milanisti.

Un’immagine di grande impatto, la Curva Sud, il cuore pulsante del tifo rossonero, ritratta piena e strabordante di passione. Immagine iconica, insomma, con Theo che ha anche aggiunto due cuori, uno rosso ed uno nero.

Di certo il miglior messaggio in un finale di stagione in cui il Milan non ha più nulla da chiedere se non terminare in seconda posizione il campionato. E chissà che magari stia riflettendo sul suo futuro, magari proseguendo la sua avventura in rossonero.

Il patron Cardinale, d’altronde, ha già affermato di aspettarsi un Milan vincente e per Theo – vicecapitano della squadra rossonera – potrebbe continuare a vincere pur restando in quella che a tutti gli effetti è ormai la sua seconda casa.