Milan-Conte, clamoroso in diretta: “Ibra pronto a mettere in discussione il rapporto con RedBird”

Arrivano novità cruciali sulla scelta del Milan sul nuovo allenatore. Ibrahimovic è tornato a spingere sul profilo italiano, e uno scenario spaventa.

Sta continuando imperterrita la ricerca del Milan del nuovo allenatore, quello che a giugno dovrà prendere il posto dell’uscente Stefano Pioli. È ormai scontato che l’emiliano lascerà la panchina rossonera dopo le recenti enormi delusioni. Il casting di Zlatan Ibrahimovic, quello che avrà maggiore voce in capitolo, è iniziato ufficialmente. Certo, la scelta finale dovrà essere accettata all’unanime da tutta la dirigenza milanista, ma intanto la lista dei papabili dovrà ridursi al minimo essenziale.

Negli ultimi giorni, secondo soprattutto fonti francesi, è stato affermato che la prima scelta di Ibrahimovic ricada su Mark van Bommel, l’ex Milan oggi allenatore dell’Anversa in Jupiler Pro League. Intanto, però, resistono le altre piste, sempre straniere, che conducono a Lopetegui, Fonseca, Farioli e Tedesco, questi ultimi due, nomi riscaldatisi nelle ultime ore. Sembra dunque che le piste italiane, Thiago Motta e Antonio Conte, si siano raffreddate di botto.

Ma secondo Telelombardia, le cose sono cambiate nuovamente, e Zlatan Ibrahimovic è tornato a spingere fortemente sull’italiano. Di seguito le ultime novità in merito.

Ibrahimovic vuole scegliere

Telelombardia ha riportato delle ultime mosse di Ibrahimovic sul nuovo allenatore del Milan. Lo svedese è tornato ad insistere su Antonio Conte. Questo quanto riportato dal QSVS: “Quello che abbiamo raccolto noi è che Ibrahimovic è tornato ad insistere pesantemente sul nome di Antonio Conte. Ma in società non c’è voglia di portare in casa un allenatore che sappiamo essere divisivo, non solo alla fine delle sue esperienze ma anche durante. Cioè un tecnico che inizia a lamentarsi del mercato, ma anche pubblicamente se qualcosa non gli va bene… Il Milan che ha creato questo team sembra andare in un’altra direzione”.

Ma attenzione, perché in questa direzione potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso. Quale? Lo spiega il giornalista di QSVS, spaventando in un certo qual senso i tifosi. Ibra può dire già addio al Milan?: “Ma Ibrahimovic che è tornato al Milan non per fare il taglianastri, vuole incidere sul nome dell’allenatore tanto da arrivare a dire ‘ascoltatemi, altrimenti mettiamo in discussione il rapporto’. Dunque, Ibrahimovic non si farà andare giù il nome che dirà Furlani ma che a lui non starà bene. Ibra al momento non parla perché non ha scelto lui gli uomini di questa stagione. È entrato in punta di piedi per capire come muoversi”.