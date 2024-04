Milan, richiesta shock: oltre 10 milioni per il via libera

Una delle ipotesi per la panchina rossonera è decisamente poco concretizzabile: la spesa per trasformarla in realtà sarebbe eccessiva.

I tifosi del Milan si aspettano una scelta importante da parte della società per sostituzione di Stefano Pioli. Se non sarà Antonio Conte il nuovo allenatore, comunque vogliono qualcuno in grado di portare gioco e risultati sia in Italia sia in Europa.

Ci sono tanti nomi accostati al club rossonero e non è ancora del tutto chiaro quale la spunterà. Si è parlato tanto di Julen Lopetegui come favorito, però in realtà non sembra convincere pienamente. Sullo spagnolo trapelano notizie contrastanti e, tra l’altro, anche il West Ham lo ha messo nel mirino per rimpiazzare David Moyes. Milano lo attrae di più, però non vuole neppure aspettare troppo e rischiare di perdere altre opportunità per tornare in panchina.

Milan, spunta un’idea olandese

Sono tanti i nomi di tecnici stranieri che in questi giorni vengono accostati al Milan. Alcune fonti danno Mark van Bommel come uno dei profili preferiti di Zlatan Ibrahimovic, che conosce molto bene l’ex centrocampista. L’olandese allena l’Anversa in Belgio ed è stato campione nel 2023, mentre ora sta lottando nella fase playoff per cercare di rivincere il titolo. In passato ha guidato pure PSV Eindhoven e Wolfsburg.

A proposito di Olanda, un altro tecnico che fa parte della rosa dei nomi valutati dal Milan è Arne Slot. Lo rivela il giornalista Ben Jacobs su 90.com. Il 45enne guida il Feyenoord dalla stagione 2021/2022, nella scorsa ha vinto il titolo in Eredivisie e ora è secondo in classifica dietro al PSV. Ha un contratto fino a giugno 2026, però ha delle richieste importanti e potrebbe lasciare Rotterdam.

Piace moltissimo al Liverpool, che lo ha individuato come possibile successore di Jurgen Klopp. E oltre al Milan, anche Barcellona e Bayern Monaco sono interessati. 90.com dà il Bayern Monaco come il più serio pretendente. Un ostacolo è il risarcimento che il Feyenoord vuole per liberare slot e il suo staff: oltre 10 milioni di sterline (11,6 milioni di euro). La fonte riferisce che Milan e Barcellona probabilmente faranno fatica a soddisfare tale richiesta.

Difficilmente vedremo Slot a Milanello, il club rossonero non pagherà mai una cifra del genere per assicurarsi un allenatore. Più realistiche altre piste, meno impegnative in termini di spesa.