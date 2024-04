CorSera – Toto allenatore Milan: in pole c’è un italiano

Il Corriere della Sera ha espresso le percentuali riguardo ai nomi accostati al Milan per la panchina, con una sorpresa al vertice.

Ormai non si parla d’altro in casa Milan. Ovvero della prossima scelta per la panchina rossonera in vista della nuova stagione. Stefano Pioli non ha più chance di restare, nonostante il buon secondo posto in campionato. Il tecnico emiliano paga l’uscita prematura dalle coppe e i troppi derby persi contro l’Inter.

I media si sono sbizzarriti nelle ultime settimane a proporre e lanciare nomi di allenatori che possano fare al caso del Milan. La realtà dei fatti racconta che Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e gli altri facenti parte del management hanno già incominciato i dialoghi e l’analisi di numerosi tecnici individuati per il dopo-Pioli.

Una scelta, quella della guida tecnica del Milan per il 2024-2025, che dovrà essere fatta con consapevolezza e coerenza. Urge un profilo che possa essere in linea con il progetto sportivo voluto da RedBird e che dia gioco, propositività e freschezza al Milan fin dalla prossima estate.

Il borsino aggiornato sulla panchina del Milan

Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato il borsino sul prossimo allenatore del Milan. Una sorta di ‘toto-allenatore’ con tanto di percentuali, in base a quelle che sono le informazioni in possesso del quotidiano nazionale. Non mancano le sorprese all’interno di questo aggiornamento.

In pole ci sarebbe un italiano: il 25% di possibilità è a favore di Francesco Farioli, giovane tecnico del Nizza che starebbe scalando posizioni per il suo profilo intrigante e già maturo a livello internazionale. Dialoghi in vista tra il classe ’89 e la dirigenza rossonera.

Subito dopo una coppia, con il 20% di chance, entrambi con un passato milanista da calciatori. Roberto De Zerbi, il giochista per eccellenza che è alla guida del Brighton, e l’olandese Mark van Bommel, ex centrocampista di spessore che sta allenando l’Anversa. Profili diversi ma tutti e due molto apprezzati da Ibra e compagnia.

In calo le quotazioni di Paulo Fonseca, che ultimamente è stato avvicinato concretamente al Marsiglia, ma anche del tanto chiacchierato Julen Lopetegui. Lo spagnolo, che invece secondo la Gazzetta sarebbe il preferito attuale del Milan, è valutato con solo il 10% di possibilità di allenare i rossoneri.

Infine praticamente minime le chance di Domenico Tedesco, attuale c.t. del Belgio, come futuro allenatore del Milan, nonostante abbia le qualità e le caratteristiche giuste per il progetto futuro. Un altro 10% è riservato ad ulteriori nomi che sono stati fatti di recente dai media.