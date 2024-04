Pioli, svolta per il futuro: dirà sì ad una condizione

Novità importanti per il futuro professionale di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha una proposta in ballo, ma tutta da valutare.

Ieri in conferenza stampa Stefano Pioli ha fatto intendere di avere ancora qualcosa da dare alla sua esperienza sulla panchina del Milan. Vuole onorare il finale di stagione fin dal match di oggi contro la Juventus e portare i rossoneri al secondo posto aritmetico, nonostante la delusione per le troppe occasioni perse.

Di futuro ne parlerà solo al termine del campionato, dunque verso fine maggio. Ma ormai sembra tutto scritto per l’addio di Pioli dall’incarico al Milan. Nonostante un altro anno di contratto in essere, fino al 2025, il tecnico emiliano è destinato ad essere messo da parte, con la proprietà RedBird convinta nel puntare su un altro allenatore.

In attesa di capire chi sarà la prossima guida tecnica del Milan, si sta delineando il futuro di Pioli stesso lontano da Milanello. Nelle ultime settimane il suo nome è stato fortemente accostato ad una importante panchina italiana, quella del Napoli. La squadra campione d’Italia nel 2023 dovrà ripartire da un allenatore esperto e vincente e la candidatura del rossonero sta prendendo quota.

Pioli al Napoli: la richiesta contrattuale del tecnico

Oggi l’edizione del quotidiano partenopeo Il Mattino ha aggiornato la situazione riguardante la panchina del Napoli del prossimo anno. Due i nomi su cui Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando principalmente: quello di Antonio Conte e per l’appunto Stefano Pioli.

Per qualità, esperienza e progettualità Pioli sembra essere maggiormente idoneo rispetto a Conte, il quale invece pretenderebbe dal Napoli immediati investimenti di alto livello. Mentre il club azzurro dovrà mantenere il bilancio in attivo senza fare spese folli e, probabilmente, sacrificando pure un big come Victor Osimhen.

Strada spianata dunque per l’ingaggio di Pioli? Quasi, visto che le ultime indiscrezioni parlano di condizioni già poste dal tecnico attuale del Milan per dire sì a De Laurentiis. Il mister non vuole rimanere fermo dopo l’esperienza rossonera, ma allo stesso tempo non intende rinunciare ai 4 milioni netti di stipendio che percepisce attualmente e fino al giugno 2025.

Per questo accetterà la proposta solo se il Napoli pareggerà quell’offerta di ingaggio. Altrimenti Pioli resterà fermo, percependo il suo stipendio da esonerato, in attesa di una chiamata allettante e onerosa. Difficile invece che, senza una squadra pronta ad accontentarlo, Pioli possa trattare la risoluzione anticipata con Gerry Cardinale, a meno di una buonuscita davvero conveniente.