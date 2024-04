L’allenatore allo scoperto: “Incontro con Ibrahimovic?”, tifosi spiazzati

Prosegue la caccia al nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione: c’è un candidato che lascia senza parole i rossoneri

Quale futuro per la panchina del Milan? Una domanda che al momento non conosce risposta. O, almeno, non totalmente., Com’è noto, l’addio di Stefano Pioli è ormai scontato: il tecnico paga una stagione molto altalenante, con l’eliminazione in Europa League per mano della Roma e la sconfitta nel Derby che di fatto sono state la pietra tombale sulla sua avventura rossonera.

Ed il favorito è sempre lui, Julen Lopetegui: il tecnico spagnolo mette d’accordo tutta la dirigenza rossonera, da Ibrahimovic a Moncada e Furlani ed i contatti sono decisamente avanzati. L’opzione legata all’ex tecnico di Real Madrid e Wolves, però, non entusiasma i tifosi che si sono espressi a dovere con una dura presa di posizione sui social, con tanto di hastag #Nopetegui.

Ecco perché le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro: c’è da chiudere il campionato in modo dignitoso, blindando la seconda posizione poi ci sarà tempo per tirare le somme e valutare ogni possibile opzione. Di certo c’è che non mancano le alternative, con ogni opzione valutata attentamente.

Milan, Fonseca svela la verità sul futuro al Milan: le sue parole spiazzano

Tra le opzioni in piedi vi sono quelle relative a Roberto De Zerbi, un profilo che accontenterebbe tutti ma anche difficile, considerato come il suo presente ed il suo futuro sembra siano in Premier League. Non solo l’ex Sassuolo e Shakhtar, però. Nel mirino c’è anche Paulo Fonseca, allenatore che ha già avuto un’esperienza in Italia, con la Roma.

Ed il 51enne tecnico è stato pungolato proprio su questo argomento. Sul possibile trasferimento al Milan, è stato abbastanza netto facendo trapelare anche un minimo di fastidio. “Sono concentrato sul Lille, sul lavoro da fare qui” ha sentenziato l’allenatore. Insomma, sembra proprio che al momento non stia pensando al Milan, anche perché forse considera improbabile o comunque molto difficile un suo trasferimento in rossonero.

Tra le ipotesi possibili vi sono anche Mark Van Bommel e Francesco Farioli. L’olandese è un pupillo di Ibrahimovic ed è lo svedese che spinge per questa opzione. Farioli, invece, è il giovane che avanza: ha strabiliato al Nizza ed è un profilo che piace non poco ai rossoneri.