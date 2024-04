“Lopetegui ideale per il Milan”, annuncio a sorpresa

Continuano a correre velocemente le voci su Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Il parere di chi lo conosce bene.

Sempre più concrete le voci che vorrebbero Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Milan. Il tecnico spagnolo sembra essere il prescelto della società rossonera, in particolare dopo i dialoghi iniziali avvenuti con la dirigenza. Il basco avrebbe convinto Ibrahimovic e soci a puntare tutto su di lui.

In attesa di capire se realmente Lopetegui sarà o meno il prossimo allenatore dopo l’addio di Pioli, spuntano sul web i pareri non proprio concordi dei tifosi rossoneri. Per una svolta progettuale in tanti si aspettavano un profilo di primo piano, che conoscesse bene il calcio italiano, come Conte, Thiago Motta o De Zerbi.

Ma le quotazioni dell’ex Wolverhampton e Siviglia stanno salendo, visto che per caratteristiche rappresenterebbe l’ideale scelta per i piani di RedBird. Dal gioco offensivo e moderno, aziendalista, capace di lanciare i giovani e sviluppare le qualità del gruppo più che dell’individualità. Intanto c’è chi lo conosce bene ed è assolutamente convinto che sia l’ideale per il Milan.

Lopetegui, scelta approvata anche da Monchi

A parlare è una persona che ha già collaborato in passato con Lopetegui e ne condivide nazionalità ed idee calcistiche. Ovvero il direttore sportivo Monchi, oggi nella dirigenza dell’Aston Villa ma in passato leggenda del Siviglia. Assieme hanno vinto l’Europa League nella stagione 2019-2020.

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, Monchi ha parlato proprio delle qualità da allenatore di Lopetegui, ammettendo di vederlo assolutamente idoneo al progetto Milan: “Non avrà nessun problema al Milan, perché è abituato a lavorare in grandi squadre e, quindi, in situazioni di grande pressione ed esigenza. Julen candidato perfetto per le esigenze di un club come il Milan, uno dei più grandi in Europa”.

Tre le qualità che il basco avrebbe dalla sua parte: “Grandi qualità professionali, competitività e gestione del gruppo”. Basteranno per riportare il Milan in alto? Intanto Monchi conferma che Lopetegui sia ideale per il Milan anche in un momento così complicato, visto che il suo connazionale ha già affrontato situazioni difficili in carriera uscendone sempre a testa alta e lavorando al massimo.

Parole sicuramente sincere, ma forse Monchi dimentica che proprio un anno fa Lopetegui decise di lasciare il Wolverhampton, società con problematiche finanziarie, a pochi giorni dall’inizio del campionato rescindendo il contratto. Riuscirà invece a sopportare la pressione milanista?