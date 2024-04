Niente Milan, l’annuncio in diretta: “Ha l’accordo con la Juventus”

Di Marzio ha fatto una rivelazione interessante per quanto riguarda la panchina rossonera, dove certamente ci sarà un altro allenatore.

In questo momento sembra essere Julen Lopetegui il favorito per sostituire Stefano Pioli, anche se non bisogna escludere colpi di scena. La cosa certa è che la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan è contraria all’arrivo del tecnico spagnolo.

La Curva Sud Milano ha preso posizione in modo netto e anche il resto dei tifosi è schierato, basta leggere i social network. L’ex di Spagna, Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton non convince, non viene ritenuto adatto per lo step vincente che la squadra deve fare nella prossima stagione. Il preferito di molti è Antonio Conte, visto come il condottiero ideale per tornare alla vittoria, però a Lopetegui vengono preferiti anche altri nomi.

Milan, perché non Thiago Motta?

Uno dei profili che raccoglie abbastanza consensi è Thiago Motta, che a Bologna sta facendo benissimo e che è vicino a conquistare una storica qualificazione in Champions League. Nella storia rossoblu c’è solo la partecipazione al primo turno della vecchia Coppa dei Campioni 1964/1965, quando uscirono con i belgi dell’Anderlecht. Quella è l’unica apparizione nella massima competizione europea per club.

L’allenatore italo-brasiliano è da mesi al centro di indiscrezioni di mercato e non mancano tifosi del Milan che lo vorrebbero al posto di Pioli, magari portandosi Joshua Zirkzee da Bologna. L’attaccante olandese è esploso proprio con Motta, al quale è molto legato e con il quale non gli dispiacerebbe continuare a lavorare. Difficilmente ciò accadrà a Milanello.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport è stato molto chiaro: “Il Milan se potesse scegliere prendere Thiago Motta. Ma lui ha l’accordo con la Juventus“. L’ex tecnico dello Spezia è gradito in via Aldo Rossi, però sembra che ormai sia fatta per il suo passaggio alla Juve, dove Massimiliano Allegri è stato pesantemente messo in discussione in questi mesi.

Bisogna dire che Allegri ha ancora un anno di contratto e percepisce uno stipendio molto pesante (7-8 milioni di euro netti annui). La società bianconera dovrà versargli una buonuscita oppure pagarlo fino al 30 giugno 2025, nel caso in cui decidesse di ingaggiare un altro allenatore. Dalle parole di Cristiano Giuntoli non sembra esclusa una sua permanenza a Torino, anche se quasi tutta l’informazione giornalistica è ormai a conoscenza dell’accordo con Motta.

Salvo colpi di scena, l’ex centrocampista allenerà la Juventus nella prossima stagione. A Milanello dovremmo vedere un altro tecnico al posto di Pioli.