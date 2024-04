Rinnovo o addio: il Milan può perdere un altro gioiello

Continuano i contatti tra il Milan e l’entourage di un proprio gioiello: l’obiettivo è rinnovare subito, per allontanare le sirene inglesi

Non solo un nuovo allenatore e un nuovo bomber. In casa Milan si lavora al futuro su più fronti, anche cercando di blindare quei talenti giovani ma già importanti, giocatori che potrebbero rappresentare una garanzia per il presente e per gli anni a venire. S’inseriscono in questo discorso i recenti rinnovi del bomber Diego Sia e del capitano della Primavera, Kevin Zeroli. Restano però ancora aperti diversi fronti piuttosto spinosi, soprattutto a causa delle tentazioni provenienti dalla Premier.

Per poter allontanare ogni tipo di sirena inglese, Ibrahimovic e gli altri dirigenti rossoneri sanno bene che è necessario lavorare in anticipo, cercare di blindare in tempi rapidi i propri calciatori più importanti per assicurarsi che le squadre inglesi, più o meno importanti, ma sempre molto ricche, possano lusingarli con contratti al momento fuori portata per il Milan.

Un discorso che da settimane vale per Camarda, il baby-bomber rossonero da tempo ormai nel mirino dei più importanti club europei. Un cardine su cui il Milan vorrebbe costruire il proprio futuro e che in un modo o nell’altro dovrà essere convinto a firmare il suo primo contratto da professionista nelle prossime settimane. Ma Camarda non è l’unico gioiello rossonero che la società vuole blindare. Nella Primavera c’è infatti almeno un altro profilo con cui si sta da settimane dialogando per arrivare al fatidico rinovo.

Milan, il rinnovo si avvicina: blindato il gioiello rossonero

Tra i tanti ragazzi che sono riusciti a mettersi in mostra negli ultimi mesi grazie alla straordinaria cavalcata in Youth League, ma anche a qualche apparizione di grande prestigio in prima squadra, un posto di rilievo se lo è assicurato Jan-Carlo Simic, difensore serbo che classe 2005 protagonista in questa stagione di quattro presenze con la squadra di Pioli e anche un gol messo a segno.

In scadenza nel 2025, il difensore è finito nel mirino di diverse squadre molto importanti, dal Torino in Serie A a club inglesi come Fulham e Bournemouth. Ma il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene, e sarebbe ormai da tempo in contatto con il suo entourage per arrivare alla fatidica firma.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, ci sarebbe ottimismo da entrambe le parti. Simic non ha intenzione di lasciare il Milan e il Milan non ha intenzione di perderlo. Due condizioni fondamentali per poter dare un futuro a un matrimonio che può proseguire ancora a lungo.

Non a caso, a quanto trapela, la società vorrebbe non solo allungare la scadenza dell’attuale contratto, ma sarebbe anche disposto a concedere al difensore un importante adeguamento, per premiare la sua dedizione alla causa e farlo sentire importante per il progetto rossonero non solo del futuro, ma anche del presente.