Rivoluzione in casa Milan, cambia tutto: novità clamorosa

Il Milan sta gettando le basi per costruire un futuro nuovamente vincente: non solo allenatore e squadra, dal prossimo anno cambierà tutto

Quello che partirà nella stagione 2024/25 potrebbe essere un Milan rivoluzionario. E non solo per quanto riguarda il nome del nuovo tecnico. La dirigenza rossonera ha intenzione di dare il via a un nuovo progetto, basato su quattro punti distinti in cui il club cercherà di cambiare marcia e svoltare, per tornare competitivo fin da subito per lo scudetto e rivaleggiare ad armi pari contro l’Inter della doppia stella.

Dire che sarà rivoluzione in casa Milan, è forse dire poco. Stando a quanto trapela, dalla prossima stagione cambierà davvero tutto. A partire dall’allenatore, ovviamente. Sarà quello il primo di quattro punti che porteranno il club a cambiare completamente volto, come riferito dal Corriere della Sera. Ma la rivoluzione toccherà ogni aspetto della squadra, e non si limiterà solo al condottiero in panchina.

Ovviamente, ci saranno cambiamenti importanti anche nella rossa. Secondo le ultime indiscrezioni, saranno almeno tre i grandi colpi da cui la società vorrà ripartire, a partire dall’attaccante che dovrà prendere il posto di Giroud. Colpi di livello finanziati anche tramite la cessione di almeno uno dei protagonisti del diciannovesimo scudetto.

Ma non saranno esenti dall’aria di rivoluzione nemmeno la dirigenza e la società. A cambiare sarà infatti l’organizzazione interna del club, con cambiamenti che potrebbero portare riguardare tutti gli aspetti, anche la gestione quotidiana della squadra.

Milan, svolta importante: dal prossimo anno cambia tutto, i dettagli

Quello che è successo in questa stagione non è andato giù alla dirigenza rossonera. Rispetto alle aspettative di inizio anno, il cammino milanista in campionato e in Europa si è rivelato deludente, e per quanto il minimo obiettivo stagionale, il ritorno in Champions, sia stato conquistato, è chiaro che per poter davvero competere con l’Inter dal prossimo anno sembrerà un cambio di passo sotto ogni punto di vista.

Cambiare allenatore e giocatori potrebbe infatti non bastare se la gestione del quotidiano non verrà in qualche modo rivoluzionata dalla nuova gestione. Ed è anche per questo che, secondo quanto trapela nell’ambiente rossonero, i vertici del club starebbero pianificato un cambiamento che portare a curare con maggior attenzione anche i più minimi dettagli.

Sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic, plenipotenziario per quanto riguarda gli aspetti sportivi della società, cambierà la gestione quotidiana di ciò che accadrà dal prossimo anno a Milanello, ma anche quello che avverrà a Casa Milan.

Perché in questa stagione, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, si è avuta la sensazione che non tutte le parti remassero nella stessa direzione. Ed è stato questo il problema più grande, quello che ha impedito al club di raggiungere i propri obiettivi, soprattutto in questo finale di stagione balordo che ha traumatizzato l’intero ambiente rossonero. Un finale da incubo che non dovrà in alcun modo ripetersi.