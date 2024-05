Aspetta il Milan, in standby le altre offerte: la decisione dell’allenatore

Il tecnico italiano vuole capire le intenzioni del club rossonero prima di valutare seriamente le richieste arrivate da altri campionati.

Il Milan deve decidere chi sarà il suo prossimo allenatore e in questo momento non sembra esserci una scelta precisa. Circolano tanti nomi e non è chiaro quale sarà il prescelto per sostituire Stefano Pioli, ormai sicuro partente.

La pista Julen Lopetegui appare sfumata, dopo che alcune fonti avevano dato il tecnico basco molto vicino alla panchina rossonera. C’era chi aveva scritto anche dell’esistenza di un accordo per un contratto triennale a 4 milioni di euro netti annui. La tifoseria ha preso posizione in maniera netta, bocciando l’eventuale arrivo dell’ex Real Madrid. Salvo sorprese, dovrebbe esserci qualcun altro a dirigere la squadra a partire dal prossimo raduno a Milanello a luglio.

Il Milan apprezza Sarri: le ultime notizie

Tanti tifosi vorrebbero Antonio Conte, però continuano ad arrivare delle smentite su questa pista. Non si possono escludere colpi di scena, ma oggi sembrano più ipotizzabili altri nomi. Uno molto gradito è Roberto De Zerbi, anche se ingaggiarlo è complicato a causa della clausola di risoluzione da circa 13 milioni di euro presente nel suo contratto con il Brighton. Ed è difficile arrivare anche a Thiago Motta, uno che forse unisce un po’ tutta la dirigenza del Milan ma che ha già un accordo verbale con la Juventus.

Restando in tema di allenatori italiani, alla ricerca di una nuova squadra c’è Maurizio Sarri. Qualche fonte ha inserito anche lui nella lunga lista dei possibili candidati al dopo Pioli. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio al secondo posto della classifica della Serie A, qualificandola alla Champions League. Invece, questa stagione è stata difficile per varie ragioni e lui è arrivato a prendere una decisione estrema come quella delle dimissioni.

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale spiega che Sarri, dopo aver vissuto dei momenti personali molto complicati (due gravi lutti), vuole scegliere con calma il suo futuro. Ha rifiutato la corte del Nottingham Forest quando gli era stato chiesto di subentrare in corsa. Ci sono stati contatti non approfonditi con Newcastle United, West Ham, Siviglia e Marsiglia. Anche il Benfica ha effettuato un sondaggio.

La novità è che il Siviglia vorrebbe incontrare Sarri o chi lo rappresenta, non è escluso un summit nei prossimi giorni, senza la necessità di dover dare subito una risposta. La Liga è un campionato nel quale lui non ha mai allenato ed è una sfida che potrebbe interessargli. Però vuole valutare bene tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Ci sono situazioni in Serie A (Milan compreso) ancora da chiarire, per questo l’allenatore toscano vuole attendere.

Gianluigi Longari, altro giornalista di Sportitalia, ha aggiunto che Sarri è un profilo apprezzato dalla società rossonera. Ma non c’è stato ancora un contatto diretto tra le parti.