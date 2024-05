De Zerbi, stoccata al Brighton e messaggio al Milan? “Sono pronto a cambiare se…”

Roberto De Zerbi è stato interrogato sul suo futuro in conferenza stampa. Parole cruciali del tecnico che lasciano pensare ad un cambiamento imminente.

Roberto De Zerbi è il sogno più grande dei tifosi rossoneri, forse più di Antonio Conte, forse più di Thiago Motta. L’ex Sassuolo, oggi allenatore del Brighton, è stato in grado di portare agli alti livelli del calcio inglese un club di medio-bassa classifica. E questo soltanto grazie alle idee, alla miglior comunicazione possibile, alla competenza eccelsa. Roberto De Zerbi non è più uno sconosciuto, un semplice allenatore di Serie A. No, è quello che anche dai più grandi è stato definito un filosofo di calcio. Basti pensare ai tanti complimenti di Pep Guardiola.

E con il Milan alla disperata ricerca di un nuovo allenatore, il nome dell’ex Sassuolo ha preso presto quota. D’altronde, lui in rossonero ci è cresciuto e ha sempre definito la sua esperienza al Milan qualcosa di speciale e irripetibile, sottolineando che il club rossonero non può mai essere come gli altri. Le prerogative per unirsi in un nuovo ciclo ci sono tutte, e dopo le quotazioni al ribasso su Lopetegui, è Roberto De Zerbi in pole adesso per la nuova panchina del Milan.

L’ostacolo c’è ed è di natura economica. Sì, perché il tecnico italiano è legato al Brighton da un contratto con clausola rescissoria pari a 16 milioni di euro. Non parliamo di noccioline. Con questi soldi si comprano giocatori notevoli! Ma non è escluso che la sua volontà possa alla fine essere decisiva, e di recente il suo rapporto col club inglese è sembrato in rottura. Lui, intanto, è tornato a parlare del suo futuro, stavolta facendo trasparire qualcosa in più.

De Zerbi: “Se non riesco a dare il massimo…”

Roberto De Zerbi è reduce da ben quattro sconfitte e due pareggi col Brighton, andamento totalmente discordante con quanto di buono visto sino a qualche settimana fa. C’è stato un calo sin troppo netto e ciò inevitabilmente ha fomentato ancor di più le voci del possibile addio dell’italiano a fine stagione. Il Milan, attualmente, è il club accostato con maggiore convinzione a De Zerbi e la possibilità di un’unione è adesso data per concreta. Roberto è pronto a cambiare club?

Nell’ultima conferenza stampa ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe muoversi. Si è espresso così l’ex Sassuolo: “Se la mattina mi sveglio e mi sento felice a Brighton, non c’è una squadra che possa portarmi via. Ma…se non sono più felice al mattino, se non sento la motivazione per lavorare come la scorsa stagione, il mio futuro può cambiare veloce perché non riesco a dare il massimo. Se riesco a dare il massimo posso spingere i giocatori, altrimenti diventa troppo dura perché non posso cambiare faccia”.

Segnale chiaro al Milan? Sicuramente le interpretazioni vanno tutte in un senso.