“Meglio lui di Theo Hernandez”, sorpresa in diretta: scoppia la polemica

Theo Hernandez stroncato da un centrocampista in diretta: “Non è il migliore in Serie A, preferisco un altro”

Cinque gol e tre assist in 29 gare di Serie A, terzino sinistro ma anche esterno a tutta fascia ed in piena emergenza – come è peraltro accaduto nel corso di questa stagione – anche difensore centrale. Il riferimento è naturalmente a Theo Hernandez, considerato uno dei migliori terzini mancini al mondo, tanto che in estate potrebbero fioccare le offerte per lui.

Il francese è un pezzo pregiato del Milan e, vista anche la penuria di calciatori del suo livello in quella porzione di campo, non è difficile immaginare come i top club europei busseranno alle porte di Casa Milan. D’altronde i rossoneri non considerano nessuno incedibile ed alla giusta offerta anche il numero 19 può partire.

Il Bayern Monaco ci ha pensato a lungo ma con Davies destinato a restare almeno un’altra stagione in Baviera, questo interesse si è affievolito. Un Europeo da protagonista, però, potrebbe accendere l’interesse di altri club, soprattutto dalla Premier League, lì dove le risorse economiche per qualunque offerte di certo non mancano.

Theo o Dimarco, la scelta di Nainggolan

Theo Hernandez, sebbene i numeri evidenzino le qualità del francese e l’incidenza in una squadra, continua a dividere. Addirittura c’è chi non considera il terzino il miglior interprete del ruolo in Serie A. Un’annosa questione in cui Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma ed Inter – tra le altre – è entrato a gamba tesa come suo solito.

Nella trasmissione Controcalcio, Nainggolan ha ammesso la sua preferenza per un altro calciatore in Serie A. “Scelgo Dimarco tra lui e Theo Hernandez perché il nerazzurro fa 10 gol ed 80 assist e prendo lui in una squadra che vince lo scudetto“, ha sottolineato il centrocampista che si è poi domandato se qualche calciatore presente nella rosa del Milan odierna possa giocare titolare nell’Inter.

Dichiarazioni quelle del centrocampista belga che hanno creato non poche polemiche in giro per il web, oltre ad aver inasprito ulteriormente la rivalità fra i tifosi milanisti e interisti.

A guardare però le statistiche in questa stagione, Dimarco non ha certo fatto meglio di Theo Hernandez: per l’esterno nerazzurro, agevolato da una posizione più avanzata in campo, partendo da centrocampista di sinistra, ha fin qui realizzato cinque gol con sei assist in 27 gare di Serie A.