Milan, caccia al dopo Pioli: tre le scelte gradite

Il punto sul futuro della panchina del Milan: dal sogno Conte ai nomi graditi di Thiago Motta e Roberto De Zerbi, ecco come stanno le cose

Continua ad esserci poca chiarezza sul futuro della panchina del Milan. Lo scorso weekend i tifosi del Diavolo hanno temuto di vedere seduto al posto di Stefano Pioli, Julen Lopetegui.

Lo spagnolo – secondo il racconto di molti giornali – sembrava ad un passo dal traguardo, ma salvo clamorosi colpi di scena non sarà lui l’allenatore del Milan. I sostenitori rossoneri lo hanno bocciato a gran voce, prima sui social, poi attraverso la presa di posizione della Curva Sud.

Lopetegui, secondo diverse fonti, non era la prima scelta, ma dopo che i tifosi hanno alzato la voce, è stato declassato da tutti. Oggi il Milan starebbe, dunque, guardando altrove: no però a quel Conte che vorrebbero i supporters del Diavolo. E’ l’allenatore pugliese, ex Juventus e Inter, l’uomo giusto. L’allenatore che permetterebbe al Milan di dare un segnale chiaro alle avversarie. Un mister che è per tutti sinonimo di successo e il club rossonero, in questo istante, ha bisogno di garanzie.

E’ evidente che la decisione sull’allenatore misurerà le ambizioni di una proprietà che è chiamata a fare il salto di qualità per ridurre il gap e competere con l’Inter. Oggi, come detto, dunque, Antonio Conte resta sullo sfondo. Un profilo che non piace a RedBird, ma qualcuno in Casa Milan spera di vederlo sulla panchina rossonera.

Tra sogni e realtÃ

Sono però altri i nomi ai quali il Milan sta davvero pensando, ma sono solo due, verosimilmente, quelli che il tifosi accetterebbe di buon grado: stiamo chiaramente parlando di Thiago Motta e di Roberto De Zerbi.

Per il primo bisogna sperare che la Juve, che ha già raggiunto un pre-accordo, si ritiri dalla corsa, magari per motivi economici; per il secondo invece bisogna davvero affondare il colpo per provare a prenderlo. La clausola da 13 milioni di euro per liberarlo dal Brighton non appare un problema. L’ex Sassuolo correrebbe di corsa a Milano per allenare i rossoneri, ma serve fare velocemente.

Non convincono del tutto, ma appaiono i profili più caldi, invece, quelli di Fonseca, che tanto bene sta facendo al Lille, e Mark van Bommel. L’ex centrocampista olandese, rispetto all’ex Roma, potrebbe avere un’accoglienza certamente migliore, avendo lasciato un ottimo ricordo da calciatore. I tifosi del Milan, però, sono stanchi di scommesse, hanno voglia di un allenatore davvero forte.