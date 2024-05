Milan, il CT ufficializza l’addio: “Vuole meno aspettative”

Un CT ha confermato in queste ore l’addio nella prossima estate di uno dei big del Milan di queste ultime stagioni.

La stagione del Milan, di fatto, è contraddistinta da continui sali e scendi. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha prima perso terreno dall’Inter (anche per colpa dei tantissimi infortuni) e poi è retrocessa in Europa League.

Nei primi mesi del 2024, invece, il Milan ha ‘scippato’ il secondo alla Juventus di Massimiliano Allegri, ma poi ha abbassato di nuovo il suo livello di prestazione. I rossoneri, infatti, hanno deluso soprattutto nella doppia sfida di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. Il team meneghino, al netto delle occasioni create nei due match, non ha saputo contrastare la grande fame dei giallorossi.

Inoltre, dopo l’eliminazione subita dalla Roma, il Milan ha perso l’ennesimo Derby, facendo così vincere aritmeticamente lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. In casa rossonera, una volta che è stato quasi archiviato il secondo posto, è quindi tempo di pensare alla prossima stagione: dal probabile addio di Stefano Pioli a quello di uno dei calciatori più importanti di questi ultimi anni.

Giroud, Deschamps: “Vuole meno aspettative di quelle che ci sono in Europa”

Il giocatore in questione è Giroud. Il centravanti, infatti, è sempre più destinato a lasciare il Milan per andare a giocare nella MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Lo stesso Didier Deschamps, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Associated Press’, ha infatti parlato così dell’ex calciatore di Arsenal e Chelsea: “Futuro di Olivier? Ha compiuto una scelta sia sportiva che di vita”.

Le dichiarazioni di Didier Deschamps sull’attuale centravanti del Milan, dunque, sono poi continuate: “Nonostante l’età che ha, Olivier ha ancora questo fuoco e avrà una nuova opportunità ma vuole meno aspettative. Vuole delle esigenze leggermente inferiori rispetto a quelle che ci sono in Europa. Questa sua decisione, però, non cambierà la mia decisione per gli Europei, visto che resterà al Milan fino al termine di questa stagione”.

Con l’addio di Giroud, e quello quasi certo di Jovic, il ‘Diavolo’ dovrà prendere almeno due centravanti per la prossima stagione. Il nome più caldo, almeno fino a questo momento, è sicuramente quello di Joshua Zirkzee del Bologna di Thiago Motta. Tuttavia, per portare l’olandese in rossonero, il Milan dovrà essere bravo a battere la concorrenza delle altre big del nostro campionato: della Juventus, passando per il Napoli, all’Inter.