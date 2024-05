Né Milan, né Napoli, colpo di scena: Conte si è proposto alla sua ex squadra

Svolta clamorosa per il futuro di Antonio Conte, il tecnico salentino snobba Milan e Napoli: ecco chi vuole allenare

Sono giorni frenetici per il mercato allenatori, in Italia e non solo. Tra i nomi più caldi di questo periodo c’è ovviamente quello di Antonio Conte, smanioso di tornare in pista nella prossima stagione. Accostato a tutte le più grandi squadre italiane in cerca di un nuovo tecnico, su tutte il Napoli e il Milan, in realtà il tecnico avrebbe le idee piuttosto chiare sul suo futuro, e negli ultimi giorni si sarebbe proposto con insistenza a una sua ex squadra: l’uomo giusto per il rilancio potrebbe essere proprio lui.

Atteso con ansia dal popolo rossonero, e in buona parte anche da quello napoletano, in realtà in questo momento Conte sembrerebbe lontano da entrambe le panchine, per motivi differenti. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, la vera intenzione del tecnico salentino è sempre stata quella di tornare alla Juventus. La scelta di Giuntoli è però ricaduta da tempo su Thiago Motta, costringendo l’allenatore salentino a prendere in considerazione altre proposte.

In Italia le uniche due panchine di un certo blasone per potersi rimettere in gioco sarebbero però proprio quelle di Milan e Napoli. Due realtà importanti che presentano però difficoltà evidenti. Anche per questo motivo, negli ultimi giorni Conte avrebbe deciso di guardare altrove, mettendo da parte il suo proposito di tornare in Serie A per bussare nuovamente alla porta di una propria grande ex.

Conte, svolta improvvisa: si è proposto a una big di Premier

Se già nelle scorse settimane, a quanto trapela, il tecnico salentino avrebbe provato a candidarsi per la panchina del Bayern Monaco, senza grande fortuna, stando a quanto riferito da Calciomercato.it in questi giorni avrebbe preso in considerazione anche un clamoroso ritorno in Premier League, in una squadra peraltro già allenata con grandi risultati.

Il Chelsea sarebbe la nuova grande tentazione per l’allenatore leccese, che dalle parti di Londra, sponda Blues, ha allenato per due stagioni, portando a casa un campionato e una Coppa d’Inghilterra. Considerando il flop clamoroso di Pochettino in questa stagione, difficilmente i Blues continueranno con l’argentino in panchina anche il prossimo anno, e per questo motivo Conte avrebbe deciso di avanzare la propria candidatura, consapevole di poter essere l’uomo per rimettere in sesto una situazione molto complessa.

Si tratta però di un’ipotesi per il momento tutta da verificare. Per quanto Conte abbia lasciato un ottimo ricordo nei tifosi del Chelsea, per ora resta solo una suggestione e poco più. E lo stesso si può dire per il Milan, big italiana gradita al tecnico leccese ma a quanto pare ancora convinta di puntare su profili differenti.

Di fatto, in questo momento l’unica vera proposta sul tavolo dell’ex allenatore di Juventus e Inter, stando alle indiscrezioni di Calciomercato.it, sarebbe quella del Napoli di De Laurentiis. Una soluzione, per vari motivi, non irrinunciabile per Conte, e a quanto sembra meno appetibile rispetto a un possibile ritorno nel campionato più ricco e competitivo del mondo.