Svolta Van Bommel: addio ufficiale, il Milan osserva

Mark Van Bommel, attuale tecnico dell’Antwerp, ha deciso: la situazione. In casa Milan può arriva la svolta

Si sfoglia la margherita in Casa Milan. C’è da scegliere il nuovo allenatore che siederà in panchina a partire dalla prossima stagione ma al momento sono in corso valutazioni e riflessioni, senza che sia arrivata una decisione definitiva.

La pista più credibile, quella relativa a Julen Lopetegui, si è arrestata di colpo: il dietrofront è forse arrivato per la volontà dei tifosi che hanno criticato aspramente quesla possibile scelta del tecnico basco. E chissà se tutto ciò abbia influito sulla decisione finale della dirigenza rossonera.

Al momento, quindi, la situazione è fin troppo chiara: Stefano Pioli dirà addio a fine stagione dopo cinque stagioni ed uno scudetto ma il prossimo inquilino a Milanello è ancora tutto da definire. Non è un mistero che Roberto De Zerbi sia più di un sogno: il tecnico italiano però è anche nella lista del Bayern Monaco e soprattutto ha una clausola di rescissione con il Brighton da 12 milioni di euro.

Milan, Van Bommel dice addio all’Antwerp

Tra le varie opzioni per la panchina rossonera c’è anche Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille che a precisa domanda ha dribblato prontamente: conosce la Serie A per aver guidato la Roma ma il lusitano non si è esposto, proprio come Domenico Tedesco, allenatore 38enne, attuale CT del Belgio che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha preferito non commentare l’accostamento ai rossoneri.

Perde sempre più quota, invece, Antonio Conte: forse il preferito dai tifosi, il salentino non entusiasma la dirigenza rossonera più che perplessa anche per le possibili richieste dell’allenatore. E così si batton altre strade. Tra queste, c’è anche quella che conduce a Mark Van Bommel.

Dna rossonero per l’ex centrocampista che ha militato nel Milan dal gennaio 2011 al maggio 2012, in squadra con Ibrahimovic, con cui ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa italiana. Ed il suo “comunque questo è un arrivederci, magari tornerò qui come allenatore” pronunciato il giorno del suo addio ai colori rossoneri dopo 50 presenze, sembra quasi una sorta di profezia al giorno d’oggi.

Van Bommel, d’altronde, è diventato allenatore nel frattempo e con l’Antwerp si è tolto grandi soddisfazioni. Ed ora è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera: come spiega anche Fabrizio Romano, Van Bommel dirà addio al club belga a fine stagione, pronto ad iniziare una nuova avventura, magari a tinte rossonere.