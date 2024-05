Dal Portogallo al Milan: non solo Sergio Conceiçao, tris di nomi per la panchina

Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sulla panchina rossonera: ci sono tre tecnici che sembrano in prima fila.

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Bella domanda, ma nessuna risposta chiara. Fino a qualche giorno fa sembrava essere Julen Lopetegui il grande favorito, oggi non è chiaro chi subentrerà a Stefano Pioli a partire dal 1° luglio 2024.

Com’è noto, ci sono tantissimi tifosi che vorrebbero Antonio Conte. Il tecnico pugliese è considerato l’uomo giusto dal quale ripartire, uno dalla mentalità vincente e che potrebbe dare al gruppo una svolta importante. Ha grande voglia di tronare ad allenare e vincere anche al Milan, dopo averlo fatto alla Juventus e all’Inter, sarebbe una bella sfida per lui. Tuttavia, non sembra che in via Aldo Rossi vogliano puntare su di lui.

Milan, sostituto Pioli: il punto di Sky Sport

Come nel caso di Conte, anche per Roberto De Zerbi non sembrano iniziate manovre concrete. Il giornalista Manuele Baiocchini ne ha parlato a Sky Sport: “Non ci risultano contatti con Conte e De Zerbi, che sarebbero i preferiti dalla tifoseria. La dirigenza deve fare le sue valutazioni. Ci sono delle indicazioni che ci portano a un Milan in salsa portoghese“.

Baiocchini spiega che la società rossonera sta pensando a dei tecnici lusitani per rimpiazzare Pioli: “Tre profili sondanti e che piacciono molto sono quelli di Sergio Conceicao, Ruben Amorim e Paulo Fonseca. Sono tre allenatori diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche”.

Sergio Conceicao di recente ha rinnovato il suo contratto con il Porto, però lo ha fatto prima delle elezioni presidenziali che poi sono state vinte da André Villas Boas, che ha avuto la meglio su Pinto da Costa: “Nel contratto – conferma Baiocchini – c’è una clausola che permette alle parti di liberarsi da quell’accordo se non ci fosse la volontà di andare avanti assieme. Può essere un’opportunità per il Milan“.

Ruben Amorim allo Sporting CP sta facendo molto bene e potrebbe essere un’ottima scelta, anche se l’operazione è difficile a causa di una clausola di risoluzione da oltre 10 milioni di euro presente nel contratto. Baiocchini aggiunge: “Piace tanto. Sembrava vicino al Liverpool, che ha poi deciso di prendere Arne Slot. Si è incontrato con il West Ham, ma la cosa è stata scoperta e ha dovuto chiedere scusa ai tifosi dello Sporting. Probabilmente ora si sente in debito di riconoscenza verso il club, che lo ha lanciato così giovane. Fonseca resta sullo sfondo. Il casting sembra ristretto a questi nomi“.

Gianluca Di Marzio ha poi aggiunto un’ultima ora importante: ci sono stati contatti con Conceicao, che è orientato a lasciare il Porto. Nessun contatto, invece, con Amorim.